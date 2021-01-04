英國4日開始接種由本國製藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca，簡稱AZ)與牛津大學共同研發的新冠肺炎疫苗，為第一個施打該疫苗的西方國家。

在此同時，拜疫苗研發和施打進展，以及英國與歐盟終於在2020年末達成歷史性的貿易協議所賜，市場期待經濟可望強勁反彈，帶動歐洲股市在2021年第一個交易日齊聲高歌。

Stoxx 600泛歐股市指數4日盤中勁升1.6％，創下2020年2月以來新高紀錄，對經濟敏感度高的礦業和休閒旅遊類股，漲幅皆超過3％。英國富時100指數躥揚2.8％；德國DAX指數揚升1.4％；法國CAC 40指數大漲1.8％。

Spreadex金融分析師坎培爾(Connor Campbell)指出，自2020年下半年起，疫苗一直是市場信心的最大推手，開始接種疫苗進一步強化市場對新一年的期望。

英國甫於2020年12月初率先施打美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，一個月後又領先全球其他國家，讓民眾施打本國研發的疫苗。

英國82歲的洗腎患者品克(Brian Pinker)為第一個接種阿斯特捷利康／牛津大學疫苗的民眾。他表示，很高興能接種疫苗，並為牛津大學研發的疫苗感到驕傲。他期待2月與妻子雪莉慶祝結婚48周年紀念日。

英國的新冠肺炎疫情十分嚴峻，死亡率位居全球第6高，近來又爆發傳染力更強的變種病毒，加重英國接種疫苗的急迫性。英格蘭6家醫院已準備好53萬劑阿斯特捷利康／牛津疫苗供民眾施打。

英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)表示，接受疫苗接種的英國民眾迄今已經超過100萬人，數量高過其他歐洲國家合計，疫苗是英國走出公衛危機的唯一道路。他表示：「這是努力達到今日成果的英國科學界的一大勝利。」

(工商 )