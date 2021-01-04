《朝鮮日報》以「擺脫依賴中國的台灣、經濟成長世界第一…完全勝過看中國臉色的韓國」為題，報導台灣經濟成長連續3年完勝南韓，認為兩國政府對中國的態度，成為兩國經濟命運與國運的重要分歧點。國民黨革實院長羅智強今晚在臉書舉去年台對大陸出口貿易依存度是史上新高為證，批評《朝鮮日報》的報導，恐怕是活在平行時空。

羅智強說，他拿台灣被民進黨扣最多的賣台帽子、賣台賣了八年都沒把台灣賣出去、下台五年後，還要被民進黨監察委員查賣台的馬英九當例子。當時民進黨批評馬英九最重要的「賣台鐵證」，就是把台灣綁進了中國大陸，讓台灣的經濟向中國大陸傾斜，讓台灣的出口依賴中國大陸。

他說，大家知道馬英九執政前一年，台灣對大陸出口的貿易依存度是多少嗎？是40.9％，而馬英九在自己執政的最後一個完整年度，把這個數字下降成39％。

羅智強指出，去年台灣對大陸出口的貿易依存度是多少呢？是史上新高的 43.8％。也就是說，蔡英文第二任執政的第一年，是台灣有史以來，貿易最依賴中國大陸的時候。所以，依照民進黨罵馬英九賣台的邏輯，39％的馬英九叫賣台，43.8％的蔡英文不是更賣台？

羅智強強調，朝鮮日報要搞清楚，台灣的經濟成長成績，不是因為「脫離中國」，恰恰是蔡英文把台灣的出口「綁進中國」。

(中時 )