民進黨上周三開中常會時，傳出中執委廖本煙為了綠委蘇震清的涉貪案延押，當場提出質疑，卻引發蔡總統錯愕反應，並強調不談個案。民進黨立院黨團書記長莊瑞雄今晚受訪表示，其實是司法院發文要求延押卻不給理由的作法，引起各黨立委不滿，跟綠營內部派系無關。

莊瑞雄先回應，當日中常會，立院黨團三長都先離開，所以廖本煙發言的當下，黨團幹部都不在場，現場到底是什麼狀況，其實並不了解。

莊瑞雄表示，去年爆發的立委涉貪案，其實不只是蘇震清，包括國民黨立委陳超明、廖國棟、前時力立委徐永明、無黨籍立委趙正宇等人都涉入其中，並非只有綠營人士，各黨派都有。

莊瑞雄指出，司法院為延押蘇震清、廖國棟，因此函轉立院請求許可，立院也在去年12月18日朝野協商後，同意許可延押，但其實各黨立委對於司法院只發函要求許可，卻不說明理由的做法都不滿意。

莊瑞雄說，司法院的函文只提到因有串供逃亡之虞，所以要延押，但根本也沒有證據，也無進一步說明。

莊瑞雄表示，若當時立院不同意延押，外界恐怕又要說干涉司法，如果同意，等於是在司法院毫無證據及具體理由的狀況下，立院又要幫忙背書，雖然後來立院許可了，但其實各黨立委對於司法院的不尊重都不滿在心裡。

(中時 )