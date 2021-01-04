網友討論。

桃園市議員王浩宇備受爭議，在其選區目前正受到罷免，罷免將在1月16日正式投票，距離投票日越來越近，罷免團體正努力催票，一定要將這位不適任的議員罷免下台；而對於罷免案相當支持的宅神朱學恒也時常參與罷免相關的討論，但網友從朱學恒的一個小動作看出，這次的罷免恐怕仍有變數。

網友今(4)日在論壇上發文討論，指出朱學恒過去在各大公共議題上都有許多討論以及參與，各大重大選舉、公投都曾「賭雞排」來預測民意的走向，但這次的王浩宇罷免案朱學恒卻仍未出現相關的發言，該網友認為，以朱學恒看網路風向的能力，這實在不尋常。

該網友指出，以朱學恒的個性，為了讓罷免案更加有話題，肯定會有更多的動作，但至今卻僅酸了王浩宇幾次，沒有造成更進一步的討論，可能看見一些他人沒看到的事情，儘管罷免案僅剩短短幾天，但結果可能還有變數。

這個說法引發網路討論，其他網友紛紛留言指出「人家不想花錢不行嗎？」「我認為會成功」、「王浩宇會過，黃捷要看是否反對票有出來」、「我佛穩過啦」、「朱學恒應該是不想幫王浩宇抬身價」、「把這隻留著繼續幫dpp敗票也是一種結果」。

(中時新聞網)