美國境內新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，大聯盟球員工會今（4）日表示，已經和大聯盟辦公室取得共識，30支球團的春訓將在2月間展開，2021年新球季則於4月1日開幕。球員工會強調，雙方已透過文書往還確認此事，春訓、球季都將正常進行，大聯盟也會發表正式聲明。

儘管大聯盟和球員工會對於球季開打抱持樂觀態度，但有些球團的老闆仍堅持所有教練、球員，以及相關人員都必須先施打疫苗，否則春訓和賽季寧願往後順延，以免造成群聚感染而得不償失。

面對資方遲疑的態度球員工會堅決認為，大聯盟將發文要求各球團，必須按照2月間春訓、4月1日開幕的時間表，全力準備新球季。除非春訓所在地的佛羅里達州、亞歷桑納州因疫情嚴重，由州長發布新法規，限制各種活動進行；否則都必須依照時間表進行每個步驟，不能藉故拖延，上述的時間點也不會任意改變。

去年疫情蔓延開來後，大聯盟和球員工會曾就球季何時開打多次協商，最後縮水球季勉強開打，其間也發生好幾支球隊群聚感染，所幸還能順利打完。

(中時 )