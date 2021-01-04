近日一名任職於大陸知名電商拼多多公司22歲女性員工，於淩晨1點30分下班返家途中猝死，引發網友的熱烈討論。網上意見多數傾向於指責拼多多公司壓榨勞工，造成員工過勞致死。不料1月4日在大陸知名網路論壇知乎網站的拼多多帳上出現官方評論稱「這是一個用命拼的時代」、「人可以控制自己的努力」，被網民批評「冷血」，該文不久即被刪除，拼多多公司亦發布正式聲明否認，並稱帳號遭公司員工誤用，不料引發了更多爭論與指責。

據《第一財經》報導，這名張姓女員工任職於拼多多旗下「多多買菜」業務部門，在12月29日淩晨1點半下班途中猝死，就在網上議論紛紛時，拼多多的知乎帳號回覆網友提問稱，「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢，我一直不以為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代，你可以選擇安逸的日子，但你就要選擇安逸帶來的後果，人是可以控制自己的努力的，我們都可以」。此文在28秒後被原帳號刪除，但網頁截圖就在這短短時間內快速傳出，擴大了網上原有的討論，更嚴厲指責拼多多公司壓榨勞工的心態。

4日下午拼多多公司官方發佈《關於拼多多同事張X霏意外離世的說明》表示，張姓員工1998年生的，2019年7月入職，12月29日淩晨1:30與同事一起走路回家的路上突然捂腹並暈厥倒地，經同事呼叫120送往烏魯木齊本地醫院，經近6個小時急救依然無效，不幸離世。事發後公司同事一直陪伴家屬，遵其父母意願，張某霏於1月3日火化。而拼多多堅稱從未發佈過網傳截圖的知乎官方回應，也堅決反對截圖上的觀點。

報導說，就在拼多多回應後不久，知乎網站卻表示，拼多多知乎帳號「身份真實無誤」，面對知乎的回應，拼多多再發致歉聲明，稱對官方帳號管控不嚴道歉，網傳言論系供應商李姓員工使用手機時不慎發佈，並非公司授權，為此真誠致歉。

網民在網上評論稱，工作強度太大而過勞猝死，在社會主義國家是極大諷刺，但卻是鐵一般的事實，許多人同時想起馬雲有關「996」的談話，指責「資本家毫無人性地剝削壓榨」、「加班文化盛行」，這不是一家企業的問題，而是當下非常多的企業都存在這樣的加班制度。

雖然拼多多在網上發表聲明致歉，由於該公司年輕女性員工淩晨下班猝死，上海勞動監察部門已介入開展勞動檢查。

(中時新聞網)