香港天王劉德華不只敬業程度岀名，自律精神也讓人佩服，多年來嚴格控制飲食並規律運動，臉蛋、身材因此保養得宜，完全看不出快60歲，近日他更在採訪中，公開自己的食譜，讓主持人聽了都不敢相信。
劉德華曾在演唱會秀岀8塊腹肌，宛如冰塊盒線條分明，帥照常在網上被瘋傳，而劉德華近日為了電影《拆彈專家2》勤跑宣傳，受訪聊到身材一事，他就自曝：「基本上是一連吃三頓穀類食品，原味乳酪和少量白煮雞肉」，並表示全年這樣吃，沒吃過其他食物。
劉德華此話一出，讓女主持人聽了都驚呆，問他會不會吃膩？劉德華則輕鬆答不會，見對方還不信，天王更俏皮說：「膩的時候，就拉起衣服看看腹肌，真開心。」機智巧妙的答案逗樂大家。
事實上，劉德華曾在大陸節目《魯豫有約》透露自己已經吃素6年，因為老婆朱麗倩長年茹素影響女兒，自己也因此改變飲食習慣，而天王也說過自己30多年沒喝過冰水、冰飲品，連一年中最熱的「三伏天」他也可以只喝熱飲，因為熱飲有助於血液循環，不容易老，揭開不老祕訣。
(中時新聞網)
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