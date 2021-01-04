《比悲傷更悲傷的故事》在全球票房創下50億台幣的國片標竿，導演林孝謙打造的愛情電影《跟你老婆去旅行》，找來陳妍希、鳳小岳與張書豪主演，將與《角頭-浪流連》、《我沒有談的那場戀愛》角逐今年春節檔期，希望能夠送走因為疫情肆虐而充滿悲傷的2020，並用愛迎接嶄新的2021。

該片十分幸運地趕在疫情前的2019年年底完成加拿大旅遊的戲分，也讓這一年多來無法出國的觀眾可以在大銀幕上享受楓葉滿滿的異國之旅。除了「療癒系導演」林孝謙外，還有編劇呂安弦，以及《我的少女時代》攝影江敏忠、五度入圍金馬獎的造形指導許力文，甚至還找上金馬獎最佳動作指導洪昰顥一起參與此片。

女主角陳妍希自《那些年我們一起追的女孩》後，就轉變成人妻的角色，但是觀眾還是可以窺見「國民女神」在片中風靡校園的清純模樣。搭擋的2位男主角鳳小岳與張書豪，則分別面對愛情與婚姻各有不同的詮釋，3位主角都是首次合作，卻迅速展開超強默契搭配，果然都是戲底子深厚的演員。

該片描述阿誠（張書豪 飾）的公司欠缺一筆資金快要經營不下去，沒想到他大學死黨阿智（鳳小岳 飾）突然出現，要給他一千萬，條件是阿智要帶著阿誠的老婆小雅（陳妍希 飾）去旅行，但阿智沒說的是，其實自己在大學時期也愛上小雅，卻因為男人的友誼只好成全了阿誠。多年之後，阿智的出現會引發什麼軒然大波？電影將於2月10日在台上映。

(中時 )