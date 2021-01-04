IHS Markit周一公布歐元區12月製造業採購經理人指數(PMI)終值，經季調後為55.2點創2018年5月來新高，略低於初值55.5點，仍高於11月終值53.8點。

主要是生產與新訂單強勁成長所帶動。另外，德國12月終值58.3點創34個月新高，是推高歐元區整體數據增長的主要動能。

(工商 )