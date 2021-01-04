IHS Markit周一公布歐元區12月製造業採購經理人指數(PMI)終值，經季調後為55.2點創2018年5月來新高，略低於初值55.5點，仍高於11月終值53.8點。

主要是生產與新訂單強勁成長所帶動。另外，德國12月終值58.3點創34個月新高，是推高歐元區整體數據增長的主要動能。

六都12月買賣移轉 創60個月新高
《國際經濟》德國工廠推進 歐元區12月製造業PMI終值為55.2

(工商 )

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