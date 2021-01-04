歐元區12月製造業PMI 創2018年5月來新高 22:402021/01/04 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit周一公布歐元區12月製造業採購經理人指數(PMI)終值，經季調後為55.2點創2018年5月來新高，略低於初值55.5點，仍高於11月終值53.8點。 主要是生產與新訂單強勁成長所帶動。另外，德國12月終值58.3點創34個月新高，是推高歐元區整體數據增長的主要動能。 六都12月買賣移轉 創60個月新高 《國際經濟》德國工廠推進 歐元區12月製造業PMI終值為55.2 (工商 ) #歐元區 #終值 #PMI #來新高 #點創 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 矽格2020年全年合併營收124.29億元 創歷史新高 20:102021/01/04 財經 《期貨》109年臺灣期貨市場交易量3.4億口 創歷年新高 07:442021/01/04 財經 台積電創540元新高帶頭衝 2021年台股開紅大漲169點逼近萬五 13:342021/01/04 財經 《國際社會》美航空旅行創3月來新高 未來幾周疫情恐告急 10:172021/01/04 財經 《國際經濟》脫歐前囤貨 愛爾蘭12月製造業PMI上揚 15:572021/01/04 財經 《韓股》開紅盤首日 KOSPI攜手WON股匯雙創新高 12:162021/01/04 財經 《集中市場》蘋概三王華麗登場＋外資掃貨233億元 萬五關在望 15:232021/01/04 財經 《國際經濟》20月首見！日本12月製造業PMI站上榮枯點50 10:002021/01/04 財經 《韓股》又創新高 KOSPI逼近2950關卡 15:402021/01/04 財經 開紅盤股匯雙漲 新台幣衝23年半新高 16:502021/01/04 財經 《商情》市場態度樂觀 紐約棉花創近10年最佳年度漲幅 10:172021/01/04 財經 財經熱門新聞 從高點回落！美股3大指數齊跌 特斯拉勁揚3％ - 財經 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 2021兩大咖命運 斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 痛失大陸金主怎麼辦？ 澳新貿易夥伴 竟然找上它 - 財經 搶在拜登組隊前簽中歐協定 專家：陸只用1招非常聰明 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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