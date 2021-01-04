PSA擬併飛雅特克萊斯勒 成全球第四大車商 22:412021/01/04 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國車商PSA股東周一在特別股東會上，投票批准跟飛雅特克萊斯勒合併，成立雙方持股各半的新公司Stellantis，成為全球第四大車商。PSA執行長塔瓦瑞斯將擔任新公司掌舵人。新公司旗下包含飛雅特、寶獅、瑪莎拉蒂和Jeep等14個汽車品牌。 六都換電站數 首度超車加油站 新增Type S車型，第四代 ACURA MDX 將成為品牌運動級 SUV 旗艦代表 (工商 ) #車商 #新公司 #PSA #飛雅特克萊斯勒 #全球第四大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Ford於2020年全品牌銷售量成長近四成 更多專屬優惠一月登場 17:572021/01/04 汽車情報-優惠快訊 《汽車股》和泰蟬聯19年車市冠軍 LEXUS再飆銷售高速 15:232021/01/04 財經 《基金》「硬5G」組世界隊 分批進場長抱更甜 12:162021/01/04 財經 佰龍董事長 王堅倉：後疫時代 大者恆大 04:102021/01/04 財經要聞 中華電海外大進擊 將在泰設合資公司 04:102021/01/04 財經要聞 《國際金融》脫歐和疫苗樂觀情緒 歐股新年起跑衝高 17:222021/01/04 財經 睽違多年 破億雷電神獸終於出閘！Aspark Owl正式開賣 11:022021/01/04 汽車情報-汽車新聞 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 04:102021/01/04 財經要聞 面板供應鏈 搶搭電動車熱潮 04:102021/01/04 產業．科技 《國際產業》電動車躍主流 韓3大電池商坐順風車 10:512021/01/04 財經 陸股漲翻 ETF跟著吃香 04:102021/01/04 投資理財 財經熱門新聞 從高點回落！美股3大指數齊跌 特斯拉勁揚3％ - 財經 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 2021兩大咖命運 斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 中芯拿到美方許可遭爆假消息 晶圓二哥仍爽吃轉單效應？ - 財經 痛失大陸金主怎麼辦？ 澳新貿易夥伴 竟然找上它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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