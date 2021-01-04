法國車商PSA股東周一在特別股東會上，投票批准跟飛雅特克萊斯勒合併，成立雙方持股各半的新公司Stellantis，成為全球第四大車商。PSA執行長塔瓦瑞斯將擔任新公司掌舵人。新公司旗下包含飛雅特、寶獅、瑪莎拉蒂和Jeep等14個汽車品牌。

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