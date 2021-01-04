印尼擬下周開始大規模新冠疫苗接種計劃 22:402021/01/04 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，印尼首席經濟部長Airlangga Hartarto表示，在快取得食品藥物管理局(BPOM)授權使用新冠肺炎疫苗下，政府準備下周開始大規模接種計劃。目前約70萬劑疫苗已配送各地。印尼主要向輝瑞和阿斯特捷利康等採購逾3.29億劑疫苗，但第一階段會施打中國大陸的CoronaVac疫苗。 南韓審核牛津疫苗 計畫2月底開始接種新冠疫苗 俄擬赴烏克蘭臨床試驗混打疫苗 (工商 ) #印尼 #大規模 #接種 #計劃 #下周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技業打造數位憑證 想出國 得自備疫苗護照 04:102021/01/04 全球財經 美持續受創 諾貝爾經濟獎大師：1種死因非疫苗可救 09:062021/01/04 財經 《日股》恐將進入緊急狀態 開紅盤日經晨收跌99點 11:252021/01/04 財經 《國際社會》英國單日5.49萬人確診 牛津疫苗周一開打 11:102021/01/04 財經 《國際政治》亞洲3巨頭 2021政經新試煉～日本篇 08:182021/01/04 財經 mRNA疫苗臨床試驗95％有效 醫：哪國搶到就能結束比賽 17:212021/01/04 生活 《國際社會》加快接種 美國擬施打劑量減半的莫德納疫苗 10:512021/01/04 財經 新加坡考慮放寬旅禁 允許已接種疫苗旅客入境 20:352021/01/04 國際 新加坡經濟 今年可望加速復甦 22:402021/01/04 財經 王丹自曝染疫 結束自我隔離 04:102021/01/04 兩岸要聞 英國開打牛津疫苗 歐股大漲 22:012021/01/04 財經 財經熱門新聞 從高點回落！美股3大指數齊跌 特斯拉勁揚3％ - 財經 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 2021兩大咖命運 斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 痛失大陸金主怎麼辦？ 澳新貿易夥伴 竟然找上它 - 財經 搶在拜登組隊前簽中歐協定 專家：陸只用1招非常聰明 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。