路透報導，印尼首席經濟部長Airlangga Hartarto表示，在快取得食品藥物管理局(BPOM)授權使用新冠肺炎疫苗下，政府準備下周開始大規模接種計劃。目前約70萬劑疫苗已配送各地。印尼主要向輝瑞和阿斯特捷利康等採購逾3.29億劑疫苗，但第一階段會施打中國大陸的CoronaVac疫苗。

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