新加坡貿易產業部周一公布，2020年第四季國內生產毛額(GDP)較前年同期萎縮3.8％，優於市場預估的萎縮4.7％。經濟持續改善，加上星國有效控制疫情，與疫苗有助全球經濟恢復正常，投資機構陸續看好星國2021年經濟加快復甦。

官方資料顯示星國2020年全年GDP萎縮5.8％，優於政府原先預估的萎縮6％到6.5％區間。政府目前預期2021年GDP將成長4％到6％之間。

儘管新冠肺炎疫情讓星國2020年第二季GDP急速萎縮13.4％，但第三季萎縮幅度已大幅減少至5.6％。即使第四季繼續萎縮，瑞士信貸認為在有效控制疫情，和政府增加財政支出來支撐經濟下，星國經濟復甦時間會較原先預期來得早。

瑞士信貸除了估計星國2021年GDP將成長6％之外，還預期2021年星國整體企業淨利在銀行與運輸業的帶動下，可望較2020年成長43％，優於原先預估的成長41.1％。

其理由是看好星國可能是亞洲首個全民接種國家，尤其各款疫苗先後上市可望控制疫情、各國陸續重新開放邊境、和全球經濟加快成長等利多之下，有助帶動星國的經濟成長。

巴克萊把星國2021年GDP成長率預測，從原先4％調高至4.8％。主要是星國政府快速採購與分配使用疫苗有助控制疫情。

因為星國每日新增確診人數，2020年10月已逐步減少至個位數，目前也維持在40人以下，加上經濟重新開放正處第三階段，經濟活動已經出現回升，從包括谷歌的行動數據等指標出現高頻率使用量即可見一斑。

巴克萊區域經濟師Brian Tan認為星國2021年經濟復甦，將可能持續以循序漸進方式來往前走，但復甦速度就視乎政府為民眾施打疫苗進度而定。若愈早完成全民接種而因此能提前重新開放邊境，復甦速度就能更快。

(工商 )