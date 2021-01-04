美中角力不斷，在川普政府祭出禁令追殺後，華為面臨高端晶片斷供生死存亡的挑戰，日前還傳出華為要與國內多間車企展開合作，計畫造車。但華為創辦人任正非最新談話表示，企業業務要聚焦戰略重點，繼續做減法，「堅持有所為、有所不為」。

華為內部論壇「心聲社區」日前發布華為創辦人任正非在企業業務以及雲業務匯報會上的發言。任正非指出，華為精簡企業業務，要聚焦戰略重點，繼續做減法，收縮企業業務做戰線，認真弄清楚作戰模型，並強調「一定要有所為、有所不為，不能面面俱到。」原來確定的4個行業，不要再增加擴大作戰面，把戰略打散就沒有戰鬥力了。

此次任正非講話的重點，聚焦在華為雲。他認為，華為雲是未來華為發展的一個重要業務，應該抓住全球雲服務這個重要的機遇。

針對於雲服務的建設，任正非認為華為不像阿里、亞馬遜，「我們沒有那麼多錢，他們有用不完的美國股市的錢」，任正非要求縮減華為的其他企業業務，集中力量來進行華為雲的技術架構研究，加大對於華為雲的研究資金投資。他表示，要研究領先的華為雲由哪些要素組成，因何而擁有競爭力。

同時，任正非又提到，底層的技術架構是最核心的，需要高手。他強調，底層架構的開放性、擴展性、穩定性、持久性、安全性、效率，決定後續軟件的發展潛力、研發效率。高級專家團隊要有長期穩定擔當，不要草率換人。另外，他認為，華為雲既是一個產品提供，又是一個運營平台，要全力以赴抓應用生態建設，否則「沒有應用，華為雲就可能死掉。」

(中時新聞網)