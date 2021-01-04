有些人天性害羞，含蓄內斂，面對感情經常擔心被拒絕，而不願主動示愛，搜狐網命理專欄就點名4星座女生，愛在心底口難開，一不小心就容易錯過真愛。

水瓶座：

水瓶座女生通常顏值很高，對自己也十分有自信，甚至有些自大過頭，對於感情幾乎都是等著別人主動追求而很少示愛，即便遇到喜歡的對象，也會因為過於自信傲嬌，遲遲邁不出第一步。

獅子座：

獅子座女生愛面子，有可能會因為對方一句玩笑話賭氣許久，因此要這樣的她們主動追求男生，簡直是癡人說夢，尤其是她們很怕被拒絕，就算心裡有多麼喜歡對方，也不會主動示愛。

巨蟹座：

巨蟹座女生天生有股傲氣，希望自己是團體中的意見領袖，人人對她言聽計從，要她們去主動追求男生、博取對方歡心，就算很喜歡你，她們也絕不可能這麼做。

金牛座：

金牛座女生含蓄內斂，個性比較傳統，在她們心中認為，都是男生追求女生，而非女生倒追男生，所以如果男生不主動一點，這段感情也容易失之交臂。

(中時新聞網)