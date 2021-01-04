隨著市場新冠疫苗到來、美國新紓困案過關以及英國確定脫歐等樂觀情緒下，2020年美股以驚人漲勢封關，在2021年的第一個交易日前，美股3大指數期貨均上漲，亞股除日本外全面收紅，預料美股第一個交易日將開出紅盤。道瓊指數4日開盤上漲20.99點、以30,627.47點開出，但隨後指數翻黑，僅半導體股支撐盤面，電動車大廠特斯拉股價則是大漲超過3%。

截至台灣時間4日晚間10點40分，道瓊指數翻黑，下跌55.49點或0.18%、暫報30,550.99點；標普500指數下跌2.49點或0.066%、暫報3,753.58點；那斯達克指數下跌12.05點或0.094%、暫報12,876.23點；費城半導體指數上漲34.86點或1.25%、暫報2,830.36點。

4大科技巨頭表現除谷歌之外均下跌，特斯拉股價上漲22.35美元或3.17%、暫報728.02美元。台積電ADR股價上漲3.08美元或2.82%、暫報112.16美元，聯電ADR股價則是下跌0.30美元或3.56%、暫報8.12美元。

道瓊指數2020年漲 7.3%，標普500指數年漲16.3%，代表科技股的那斯達克指數則是年漲43.6%，創 2009 年以來最佳年度表現。

特斯拉2020年全年交車數量為49萬9550輛，與50萬輛有些微差距，不過特斯拉也提到，文件資料統計與實際交車數還是有落差，預計修正數值將超越50萬輛。以報告來看，特斯拉去年第4季生產車數為1萬6907輛Model S、Model Y，實際交車數達16萬1650輛，光是該季產能就達全年的35%。

(中時新聞網)