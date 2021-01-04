英國BBC STUDIOS耗資鉅額推出振奮人心的星球系列紀錄片，歌頌自然的奧妙、揭開地球萬物的秘辛。由94歲英國國寶級自然紀錄片之父大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）擔任旁白主持人，由得獎作曲家伊蘭伊希克瑞（Ilan Eshkeri）於冰島集結弦樂團現場演出、打造磅礡震撼的配樂，帶領觀眾踏上一場無與倫比的視覺與聽覺饗宴。

即將揭開2021年序幕華麗登場的是《完美星球》（A Perfect Planet），共耗時4年製作，為讓新物種首次登上螢幕，讓全世界觀眾看到世界各個角落，製作團隊走遍6大洲、31個國家，拍攝時取景地甚至發生過6次火山噴發。共有五集，前四集分別探索「火山、太陽、氣候及海洋」四大自然力量，最後一集則以新興力量「人類」所帶來的重大影響劃下句點。

《完美星球》拍攝時間超過1113天，累積3,000多小時的原始鏡頭。將改變我們看待家園的思維，見證強大自然力量是如何維持、推動並奠定地球生命基礎，而人類無情的洗禮，又如何使如此壯麗的星球展現出脆弱的一面。將連續每週播出，且幾乎與英國同步，台灣觀眾也能與全球觀眾一起享受這場精彩盛宴」。節目將於11日晚間8點於BBC Earth首播第一、二集，接著每週一播出一集，連播四週。

(中時 )