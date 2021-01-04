日本諧星渡邊直美4日在YouTube頻道「NAOMI CLUB」進行新年第一次直播，2萬4千名觀眾伴她連續直播4小時，她又吃又聊，並為主演電影《約定的夢幻島》宣傳，天南地北聊開。途中她學生時期的學長也即時留言被她發現，她當場大方告白「這位學長大我一屆，我16歲的時候很喜歡他」，並直接隔空喊話「學長，我再回訊給你喔！」

為粉絲取名「CHOKUMIS」

她並為她的粉絲即時募集官方粉絲名稱，最後選擇觀眾以她的名字「直美」提案的「CHOKUMIS」，她自己選得開心大笑，不過不少人覺得不好直嚷「重選！」有觀眾問起她如何選擇朋友，她回答「完全靠直覺，第一印象可以告訴我跟這個人合不合，所以朋友越交越少，哈哈。」

渡邊直美直播嗨唱〈紅蓮華〉。（截自渡邊直美YouTube直播畫面）

而被問「工作不順時怎麼辦」，她也坦言「工作不順這種事每天都在發生，我就告訴自己，這就是我現在的實力，我目前的實力做到的成果就是如此，沒辦法的。就只能藉此砥礪自己再接再厲了。」有人問她是否會當製作人組女團，她大笑「怎麼可能！我自己的工作都自顧不暇了，沒那本事顧到別人的啦！」

她還開放點歌，觀眾反應熱烈，紛紛點了「NiZiU」、「少女時代」、「Perfume」女團人氣曲以及星野源〈戀〉等現今夯曲，而她選唱了LiSA的《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉與瑛太〈香水〉，唱功了得，觀眾紛紛叫好，她拿出「瞎唱」看家本領，歌詞幾乎即興發揮、還差點走歪，有觀眾說她「9成都唱錯了」，她笑喊「錯了那麼多嗎？」

(中時 )