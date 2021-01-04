國民黨政治人物臉書社群前十大。(國民黨青年部提供)

民進黨政治人物臉書社群前十大。(國民黨青年部提供)

2020年剛結束，國民黨青年部將去年政治人物臉書貼文心情數作統計，採大數據分析作排行榜，全國政治人物聲量最高的前12強，蔡英文總統、韓國瑜分居第1、2名，且12強的政黨結構為綠6、藍5、白1，相當反映當前網路攻防的戰力呈綠領先，藍微幅落後。但綠營6人都是現任公職，藍營5人僅江啟臣、侯友宜及羅智強是現任公職，未來須有更多黨籍公職挺身而出，才能抗衡綠營的集體戰。

青年部主任陳冠安說，臉書是台灣最主要的政治攻防網路戰場，他從文章、留言、分享、貼文心情數作大數據分析；為排除總統大選因素，從去年1月12日統計至12月19日止，採貼文心情數再依時下遊戲術語作分級，5000萬以上屬「超強大魔王」級的S級，其次的A、B級則以1000萬區隔。

全國12強依次是蔡英文、韓國瑜、陳時中、蘇貞昌、陳其邁、柯文哲、馬英九、羅智強、陳菊、江啟臣、侯友宜及賴清德，12人的臉書貼文心情數都破1000萬，其中3位S級包括蔡英文近8695萬獨占鰲頭，其次是韓國瑜近6379萬在藍營一枝獨秀，陳時中以5163萬居第3。

而國民黨10大熱門人物，S級的韓國瑜下半年雖較少活動及曝光，網路熱度仍很驚人；A級依序是馬英九、羅智強、江啟臣、侯友宜；B 級則是蔣萬安、盧秀燕、陳玉珍、林為洲和朱立倫。4位A級中，馬、江、侯各為前總統、黨主席與全國最大諸侯，討論度高自然合理，但羅位居第3，且是前10大中，唯一非縣市長及立委的縣市議員，臉書操作能力格外突出。

民進黨10大熱門人物強弱區間較大，除S級的蔡英文、陳時中，蘇貞昌、陳菊、陳其邁、賴清德都屬A級，B級為鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、高嘉瑜，與前段班差距比藍營大，且10強包括陳其邁來自政院，有 7人屬中央首長。

他說，整體而言，綠營政治人物的網路討論度比藍營高，應與中央執政有關，且相較藍營有4位立委上榜，綠營僅高嘉瑜1位立委，其餘都是首長，可見高嘉瑜創造話題的能力很強。此外，綠營10大新蘇連含友好的黃偉哲就佔約5位，英系則僅蔡英文、陳其邁，一旦蔡英文卸任，英系未來能量前景堪憂。

(中時 )