罹患愛滋病卻惡意傳染，毀了對方一生，大陸一名47歲男子，明知道自己有愛滋病，竟性侵一名年僅15歲的少女，男子事後主動投案，當地法院僅判他5年有期徒刑，判決曝光後許多民眾無法接受，認為男子毀了少女一生，卻只輕判5年。

廣西省都安縣一名47歲袁姓男子，去年5月12日，撞見正要上學的少女，袁男發現少女患有輕度發展遲緩，因此假裝好心要開車送她到學校，途中卻往反方向開走，將少女載到竹林裡性侵，結束後再送回原處。

幾天後袁男向警方自首，也因為正值新冠肺炎疫情，對袁男進行血清檢測，結果HIV-1抗體呈現陽性，確定罹患愛滋病。根據判決書，袁男違背少女意志，強行發生性關係，已經構成性侵罪名；且袁男知道自己罹患愛滋，卻侵犯發展遲緩、無反抗能力的未成年少女，本應加重懲處，不過袁男案發後，自首坦承一切罪行，依法可減輕，最後判5年徒刑。

不過大票網友無法接受袁男因為自首就輕判，認為如果少女因此感染愛滋，袁男判死刑都不為過，「毀了別人一生才判5年」、「對未成年少女的保護不過如此」、「自首就可以原諒是嗎」、「應該多一個0吧」、「根本變相殺人」。

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(中時新聞網)