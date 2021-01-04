2020疫情衝擊全球經濟，卻也替生活帶來不同樣貌，宅經濟也成為後疫情時代發展重點，在龐大需求推動下，SONY去年推出新一代遊戲機PlayStation5(PS5)，微軟也推出Xbox Series X (XSX)/ Xbox Series S(XSS)搶奪遊戲機市場，根據外媒日前報導揭露，各款遊戲機也獲得巨大迴響，導致委由全球晶圓代工龍頭台積電7奈米製程生產的AMD 客製化設計的處理器需求量大增。

據遊戲網站《VGChartz》調查前5周銷量報告，PS5為373.3 萬台，任天堂的Switch 賣出 233 萬台，XSX / XSS賣出 200 萬台。

據《科技新報》報導，PS5銷量碾壓其他品牌，讓AMD的急單也隨之而來。AMD這款客製化處理器委託台積電7奈米製程生產，封測廠為日月光投控，據傳2大廠商已經加緊生產準備，提供產能，以便支撐SONY生產1680~1800萬台的PS5遊戲機。

此外，微軟XSX / XSS銷量雖不比PS5高，但從需求曲線來看仍是Xbox 系列有史以來最受歡迎的遊戲機。遊戲網站《Video Games Chronicle》報導指出，微軟 Xbox 總監 Phil Spencer在個人的Podcast 節目表示，正努力向供應商拉貨，藉此應付市場龐大需求，甚至向遊戲機 CPU、GPU 供應商 AMD拉貨，詢問該廠是否能擴大產能。

Spencer 表示，他們並未不加緊出貨腳步，事實上，他上周還打給AMD執行長蘇姿丰，希望可以獲得更多所需產品。他也提及，不只是微軟，PS5 供應也相當吃緊，看看 AMD、NVIDIA一卡難求的盛況就知道。

據市場研究機構TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，AMD去年在筆電、桌機、資料中心與遊戲機市場皆獲得佳績，2020年第3季營收有望推升至28.01億美元、年增55.5%，並成為僅次於高通、博通、NVIDIA、聯發科等廠商，全球第5大IC設計廠商。

對此，替AMD處理器生產晶片的台積電，也在大客戶蘋果2021年急拉產能，以及聯發科等客戶需求強勁下，2020年營運有望再創歷史新高，今年度的資本支出更是上看200~220億美元。

(中時新聞網)