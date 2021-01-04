國民黨網路攻防年度十強排行榜。(國民黨青年部提供)

國民黨青年部分析去年國民黨、民進黨在臉書攻防的前10社群排行榜，各以兩黨為關鍵字，再依遊戲術語「補血」、「輸出」為正面加持、負面傷害，發現在藍營補血及輸出傷害都只靠羅智強、江啟臣和國民黨等3個粉專；綠營則有民進黨、蔡英文粉專等正規軍負責補血，另由側翼粉負責輸出傷害；目前綠營的網路攻防能力大於藍營。

青年部主任陳冠安說，扣除新聞粉專案，分析去年討論國民黨、民進黨最熱門的10大臉書社群，對國民黨補血最多的，依序是羅智強、江啟臣、國民黨；而對民進黨補血最多的，依序是蔡英文、民進黨、只是堵藍、迷因力量、王定宇和焦糖陳嘉行。藍綠對比是3：6。

而對國民黨輸出最多的，依序是只是堵藍、打馬悍將、王定宇、肯腦濕的人生相談室、迷因力量、3Q陳柏惟和台灣基進。對民進黨則是羅智強、江啟臣、中國國民黨，以及新黨侯漢廷。藍綠對比是3＋1：6。意即無論幫自已補血或向對手輸出傷害，綠營網路攻防能力都大於藍營。

他說，從中可看出，藍營在攻或防排行榜並沒有「側翼」，都仰賴正規軍作戰，而綠營有蔡英文、民進黨官方粉專專注補血，及一批「側翼」粉專幫綠營擦脂塗粉且向藍營輸出傷害。顯示國民黨「羅江」攻防體系，是藍營2020年網路攻防的關鍵核心，尤其羅智強對民進黨的輸出151萬餘次，近乎破天際，是排行榜第2名蔡英文的近6倍、第10 名焦糖陳嘉行差距近50倍。

陳冠安說，雖然兩黨網路攻防能力差異大，但從近期民調國民黨支持率成長、民進黨下降，就與議題優勢形成乘數效應有關。

(中時 )