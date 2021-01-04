黃福其／台北報導

國民黨推「反萊豬、綁大選」兩項公投案，今天收到中選會核定連署書格式，黨中央召集各縣市書記長開會報，黨主席江啟臣會中下達「 50天連署大作戰」動員令，本月9、10日全台同步連署大造勢，將在3 月19日前遞交逾50萬份連署書，要大幅超越近29萬份的第二階段門檻。

此外，黨中央今天也決定本周三中常會邀反萊豬團體、罷免王浩宇行動發起人唐平榮到場專題演講；唐已應允出席。高層指出，罷王雖非國民黨發起，但民意反映顯示社會有共鳴，且罷免是民主社會的公民權力，王浩宇又極力護航萊豬、屢次霸凌反萊豬的人士、團體，因此決定邀唐平榮赴中常會演講。

今天的各縣市書記長會報中，政策會、組發會說明連署作業，各縣市總分配數共50萬份，只能多、不能少，在黨中央印製連署書分送各縣市後，自本月9日起在全國159個議選區的市場、廟口等人潮眾多處擺攤，依甲、乙類縣市，在3月上旬前分4、2批寄回黨中央查核。除了9 、10日起跑前兩天上午9時至12時全國連線造勢，各縣市也廣設「雙公投友善連署點」，每天至少連署3小時。黨中央也將設網址，供民眾下載連署書。

據悉，今天會報中，江啟臣以「打50天的選戰」形容雙公投連署，下達作戰動員令，並提醒務必現場連署及核對，且要防範有心人提供亡者連署或造假連署。江啟臣也指示籌組中央宣講團，成員包括他在內，到各縣市宣傳；青年部也要組成青年宣講團，成員包括朱立倫發言人凌濤、前青年團總團長田方倫等將參選2022縣市議員的青年。

此外，未來也不排除辦大型造勢宣傳，時間點也包括農曆過年前後。

副祕書長黃奎博在會中提醒，若綠營以「反萊豬會破壞台美關係」質疑公投，就舉2012年民進黨反萊豬牛為例澄清，當時美國反彈更激烈，但後來證明台美關係並未變壞，反倒因不同因素變好。

對於新北市議會黨團書記長周勝考呼籲黨中央專心推公投，不必浪費力氣釋憲。江啟臣受訪說，公投與釋憲並不行悖，公投會一致性作法，釋憲則尊重各縣市因地制宜。

(中時 )