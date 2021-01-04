網友發現，鴨肉店因被負評灌爆的Google地圖評論又被重啟，這幾天湧入的近一萬則1星負評也都幾乎消失。(摘自爆怨公社)

「富山鴨肉專門店」又恢復到4.8顆星，最新留言也變成幾週之前的內容，網友質疑遭店家刪光。(摘自爆怨公社)

位在台中北屯區軍功路上的「富王鴨肉店」，2日因業者和外送員發生口角，罵對方「破查某咧，沒有被人打過是不是」、「等毛長齊再講話」引起公憤。臉書粉專、Google評論都慘遭留言灌爆，一夕之間爆跌剩1.1顆星，嚇得店家緊急關閉。不過有網友於4日發現，富王鴨肉店的Google評論竟回到原先的4.8顆星，近萬條1星負評全都消失無蹤，直呼「毛又長齊了？」

鴨肉店業者因嗆外送員「是不是沒被打過」、「毛長齊再講話」遭網友圍剿，甚至被foodpanda下令終止雙方合作關係。店家一開始仍態度強硬，還稱背景很硬「不會公開道歉」、「本來就沒打算合作，ubereats就行」。不過，由於鄉民不斷灌負評、刷留言，讓店家終於放軟姿態，表示會道歉，呼籲網友「高抬貴手，真的會影響生計，盼時間能沖刷仇恨」。同時也透露，目前已和當事人進入和解階段。

然而，4日有網友發現，鴨肉店因被負評灌爆的Google地圖評論又被重啟，這幾天湧入的近一萬則1星負評也都幾乎消失。經《中時新聞網》實際查證，「富王鴨肉專門店」又恢復到4.8顆星，最新留言也變成幾週之前的內容。網友驚呼，「這一家的負評去哪裡了？奇怪」、「他們負評也洗的太乾淨了吧」、「哇！負評都沒有耶」、「哇被刪光了」、「毛又長齊了」。

不少網友質疑是店家偷偷將負面評論刪除，但事實上，據了解，Google地圖商家所有者是沒有權限刪除留言的，評論只能透過顧客自行回收。不過，商家能夠向管理員提出「檢舉」並交由Google審查，其中若發現評論內容含「虛構，或惡意灌爆的造假留言」，就有辦法移除。其實，去年艋舺「青山宮」因為噪音擾民也曾被網友灌爆負評，後來又恢復高分評價，當時就有網友指出，Google系統會自動偵測短時間的大量負評，避免產生灌水式的評論。

《中時新聞網》實際查證，「富山鴨肉專門店」又恢復到4.8顆星，最新留言也變成幾週之前的內容。(摘自Google地圖)

外送妹質疑店家拖單 遭嗆「毛長齊再來講話」。(中時新聞網)

(中時新聞網)