高雄市議員黃捷、民進黨桃園市議員王浩宇，誰罷免成功率較高？資深媒體人黃暐瀚4日上節目直言，黃捷近日操作「北農」議題來操作藍綠對決，對她來說相對危險，他分析認為，黃捷在反罷免策略上是錯的，雖然現階段王浩宇的罷免聲勢更高，但若黃捷步上王浩宇後塵，那罷免的票數是可能會比預期的要高。

黃暐瀚4日受邀出席TVBS政論節目《新聞大白話》，與主持人錢怡君探討近期將舉行的罷免投票。黃暐瀚分析指出，罷捷2月6日就要投票，對於立委林昶佐、前時代力量發言人吳崢等人今天(4日)開記者會聲援黃捷，稱「罷捷的理由書，包含質詢前高雄市長韓國瑜態度差、翻白眼、擦口紅、穿露肩衣性別霸凌及曾募集物資挺香港等，不是理由」，黃暐瀚質疑，罷免只要8萬多票就通過，台灣是民主社會，既然提案都已經成案，罷免還需要什麼理由？同理而論，去年6月罷韓，是不是挺捷的人也認為不是理由？

主持人錢怡君問黃暐瀚，「為何林昶佐等人要在此時此刻現身挺黃捷？黃捷罷免通過門檻要7萬1958票(選區4分之一同意)，相對韓國瑜在2020總統大選得票率，要達到87.9%的佔比，在高雄沒有任何其他選舉的狀態下，黃捷是否真有可能被罷免？」。

黃暐瀚認為，黃捷當選得票為1萬8千多票，罷免門檻是當選得票4倍多，門檻其實頗高，但以韓國瑜大選得票8萬2432票，若挺韓支持者現在還很氣黃捷的話，她是有可能被罷免的，除非挺黃捷的人更多，相對就可能不通過。

黃暐瀚並指出，黃捷近日在臉書喚醒支持者對韓國瑜的「北農、反韓記憶」，來操作藍綠對決，讓他相當不解，因為黃捷這樣做其實對她不利的、策略是錯的，黃暐瀚說，「罷免最後票數雖然可能不過，但會比想像中高」。

主持人納悶反問「所以黃捷現在操作方式是錯的？」，黃暐瀚舉例補充，同是被罷免的民進黨高雄市議員陳致中，這半年來很少上節目、PO文，第二階段連署門檻就沒通過成案，但反觀王浩宇就常常無差別攻擊(誣指外商賣場用萊豬、歧視原住民、時力黨工事件等)，第二階段反而成案，且罷免聲勢看起來更高。他認為，仇恨已成為台灣選舉的唯一模式，選舉、罷免皆然，黃捷現在藉操作藍綠對決，來拉高仇恨值，對她來說相對危險。

(中時新聞網)