1991年1月7日，日本富士電視台在「月9」（周一晚上9點）時段播出的戲劇《東京愛情故事》，2021年迎來播出30周年紀念。該劇在台灣播出造成轟動，描繪4名中心人物在東京大都會中戀愛的交錯離合，讓該劇直接成為「哈日」風潮催生劑。除了鈴木保奈美、織田裕二等演員們精彩演出外，該劇劇作家坂元裕二，以及創作、演唱主題曲的〈突然發生的愛情故事〉小田和正皆是重要推手。

坂元裕二 奠定「人物不說真心話」創作基底

該劇劇作家坂元裕二在創作《東京愛情故事》劇本時才23歲，分析他劇作的《劇作家 坂元裕二》一書前陣子剛誕生了中文譯本。坂元提到被製作人關在希爾頓飯店寫劇本，提神飲料喝到流鼻血。莉香在他筆下顯得個性鮮明，登場人物的感情經常變化，對當時的觀眾十分新穎而具有吸引力。

在台灣有不少忠實粉絲的坂元裕二期盼很快能來台與大家見面。 （光生出版提供）

坂元透露，第三集中莉香的一句代表台詞「我們做愛吧！」在當時讓第四集收視率大跌，他也坦言不甚喜歡、是製作人要求才寫進去，卻讓莉香這角色受到廣大矚目，各雜誌都以「莉香的台詞」「莉香的生存方式」為題，使「赤名莉香」成為新女性代言人。而莉香個性逞強等理由，不愛說出真心話，這成為坂元後來創作劇本時「登場人物不愛說真話」的基調，近年他創作的《四重奏》劇本正是一例。

小田和正 開啟「百萬單曲」時代

小田和正演唱《東京愛情故事》主題曲〈突然發生的愛情故事〉隨劇爆紅熱賣258萬張，該劇播出近30年過去，若聽到劇名、腦中便響起該曲，也是80年代轉入90年代變化象徴。該曲有諸多安排牽連著劇作，歌詞精細的描繪著主角們的心境變化，傳唱30年仍膾炙人口，數年前還由歌手BENI翻唱為英語版〈Suddenly〉。

小田和正演唱《東京愛情故事》主題曲〈突然發生的愛情故事〉。

該曲在1991年《東愛》開播一個月後首周銷量高達270萬張，開啟了日本樂壇「百萬單曲」的時代，〈突〉曲從歌名就已與電視劇本身緊密連結，不僅在片頭，劇中也以鋼琴等變奏數度出現同曲旋律，歌詞則依據登場人物心情寫成，在劇中播出音樂時即與故事連結，2016年《你的名字。》主題曲RADWIMPS〈前前前世〉、2018年《Unnatural》主題曲米津玄師〈Lemon〉皆應用了同理。

日本樂評提出〈突〉曲中暗藏著「3連符魔法」，曲中副歌「那一天 那時候 那地方 若沒有 遇見你」將1拍切為3等分，接連形成韻律而造成聽者印象；據說小田和正在創作該曲時，曾暫定曲名為〈3連之風暴〉。小田和正今年72歲，花了1年3個月唱完最近一次全國巡演，在歌壇屹立不搖。

(中時 )