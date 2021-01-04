政府啟動「天網」發現自主健康管理者趴趴走，遭質疑對全民手機監控。對此，台北市長柯文哲表示，隱私界線如何拿捏是現代國家重要的課題，不是一句「國家都是為你好」就能讓人民買單。

柯文哲表示，這兩天天網議題引發廣大討論，當居家檢疫、居家隔離或自主健康管理者靠近天網，疫情指揮中心就會發送細胞簡訊給當事人和地方政府，這樣的科技在防疫期間被應用，卻也讓許多民眾感到疑慮。

柯文哲指出，到底維護大眾健康與保護個人隱私的界線該怎麼拿捏，這是現代國家非常重要的課題，值得公開、多方討論，不是一句「國家都是為你好」就能讓人民買單。柯強調，建立人民對政府的信任，是最重要的政治工程。

柯文哲認為，科技本身沒有好壞，但一定要合法合理使用，不透明的資訊，只會帶來不信賴，掌握權力的政府不該關起門，迴避外界的檢視。

柯文哲強調，2014年他上任後，就在台北市政府設立「廉政透明委員會」，去年錢櫃大火案，就向廉委會報告消防檢查是否確實、公安聯合稽查執行情形是否符合作業規範等內容；在電梯稽查人員涉貪後，也由建管處報告如何增進透明抽驗制度。

柯文哲說，北市社會住宅執行情形，也都攤開在廉政委員面前，由外部監督，讓怪怪的事情不再發生。而在他任內最後一屆的廉政委員遴選正在接受公開報名。

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(中時新聞網)