藝人謝和弦和前妻Keanna婚變後徹底撕破臉，男方去年聯合新歡莉婭（陳莉涵）控告Keanna偷吸塵器、侵占手機，4日結果出爐，Keanna獲不起訴，而Keanna稍早就發文直接開嗆謝和弦。

Keanna在IG貼出自拍照，只見她染了一頭亮眼紫髮，用英文寫下：「我發現一件很好笑的事，你敢在你的臉書說那些狗屎話，但當我們面對面時，你對我什麼都說不出來，再見，笨蛋三明治。」

Keanna嗆完這段話後，接著在留言區向粉絲喊話：「抱歉，國王今天有點兇。親愛的紫民們會不習慣嗎？還是覺得這就是我？」引來許多網友力挺，紛紛留言支持「兇的讚」、「不帶一句髒話卻能達到完美反擊的境界」、「忍到今天才凶，有點厲害」、「好兇好喜歡」。

除了獲得不起訴之外，去年因為謝和弦還未正式離婚就與莉婭公然放閃，Keanna便提告兩人侵害配偶權，日前判決結果出爐，Keanna勝訴獲賠120萬，讓她開心直呼：「侵害配偶權能判賠超過百萬，是非常嚴厲的懲罰囂張。」

(中時新聞網)