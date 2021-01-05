美國總統當選人拜登（Joe Biden）將在20日就職，但由於現任總統川普至今仍不承認敗選，堅稱大選有弊端，讓政權是否能順利交接引起關注。就在4日，美國10位前國防部長聯名投書美媒《華盛頓郵報》，呼籲美軍勿介入政權交接。對此，前民進黨立委林濁水直言，美國肯定病了，而且還蠻嚴重。

《華盛頓郵報》4日刊出一篇由10名前美國國防部長在內的聯名文章，呼籲「美國軍方應遠離選舉，在不動員部隊的情況下，負責任協助美國總統政權交接，和平過渡到新政府，且指出，國防部過渡過程，必須全面和透明地進行合作，以促進新政府上任。

包括川普任內任命和解職的艾斯培（Mark Esper）及馬蒂斯(James Mattis)，都在內文表示，11月3日的總統選舉，已重新進行計票，美國聯邦法院已經合法解決了挑戰，州長也對計票結果進行了認證，他們認為，質疑的時間已經結束，並強調「現在是正式確認選舉人團投票結果的時候了」。

綜合台灣媒體報導，這10名前國防部長，除了前述2位之外，其他8位前防長包括錢尼（Dick Cheney）、柯恩（William Cohen）、卡特（Ashton Carter）、潘內達（Leon Panetta）、裴利（William Perry）、蓋茨（Robert Gates）、倫斯斐（Donald Rumsfeld）、海格（Chuck Hagel）。

對於美國10位前國防部長的聯名呼籲，林濁水4日在臉書發文回應，「情勢有這麼嚴峻？需要10名美國前防長聯名呼籲？美國肯定病了，而且還蠻嚴重的」。

10名美國前防長聯名呼籲：軍方勿介入政權交接！ 情勢有這麼嚴峻？需要10名美國前防長聯名呼籲？ 美國肯定病了，而且還蠻嚴重的。 由林濁水發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)