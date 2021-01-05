臺灣產物保險總經理宋道平任期屆滿，經董事會決議升任為副董事長，並由執行副總陳昭鋒接任總經理。

臺灣產物保險為全台歷史最悠久的產物保險公司，在穩健經營與客戶導向經營政策下，長期均能維持強健的資本水準與良好的營運績效。

宋道平自99年04月接任總經理後，帶領公司業績逐年成長，良好的風險管理創造了優異的核保績效，再加上穩健的投資收益，讓臺灣產物保險獲利情形歷年來均名列同業前茅；另外，亦積極重視公司治理並提升客戶服務，並成功地拓展利基型業務的市佔率。宋道平擁有超過40年的保險實務經驗，10年來帶領公司交出漂亮的成績單，為臺灣產物保險奠定了穩健的經營與獲利基礎。

陳昭鋒曾任職勤業眾信聯合會計師事務所合夥人，兼具美國及中華民國會計師資格，累計達20餘年保險公司及上市(櫃)公司財報簽證與內控審查資歷，其中，長達12年擔任保險業服務組召集人，負責保險業多項重要政策研議與實務操作；其後被延攬進入領航集團擔任要職，負責集團購併與財務規劃統籌，並接任臺灣產物保險執行副總經理，具備豐富的金融實務、財會專業及保險業營運管理經驗。

臺灣產物保險未來在陳昭鋒領導經營團隊下，將持續秉持客戶導向的經營理念，落實公平待客原則與強化公司治理、風險管理及法令遵循，重視企業社會責任與環境保護，並因應數位轉型持續系統升級與強化人才培育，亦將借重其過往在財會領域的專業知識與經驗，以期公司順利接軌國際會計準則第17號公報(IFRS 17)。

(中時 )