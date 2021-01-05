自1996年起世界衛生組織WHO將「肥胖」定義為一種慢性疾病，除了影響外在條件，對於健康更是有著莫大的負面影響。比起標準體重的人來說，肥胖患者患有糖尿病、三高、脂肪肝等慢性病的風險更高，因此減重一直是許多人畢生的課題。近幾年台灣醫療實力在國際影響力日漸升高，其中「減重代謝療程」更占據了亞洲領導地位，吸引許多外國病患來台尋求治療。高雄博田國際醫院深知「肥胖治療」對於現代人的重要，力邀減重權威黃致錕醫師打造「國際代謝形體醫學中心」，期望幫助更多人解決減重難題。

【讓世界看見台灣 「減重代謝療程」成新台灣之光】

台灣現在的減重代謝治療之所以能讓全球驚艷，人稱「亞洲減重教父」的博田國際醫院國際代謝形體中心院長黃致錕醫師功不可沒，其團隊從執刀至今１５年的時間，在海內外已累積近６０００例的減重成功案例。黃致錕醫師更是發表了近百篇的SCI代謝減重手術論文與專書，並針對亞洲人基因、體型，飲食習慣發明了多項減重及糖尿病高科技醫療手術，如「縮胃繞腸」，「束帶折疊」，『無疤痕胃繞道』等，因而享譽國際，並獲頒『國際醫療典範獎』。他不只幫許多人解決了難以克服的肥胖問題，達到正常體重、找回自信，也為台灣建立起了國際醫療的楷模指標，更重要的是讓大家邁向健康的人生。

黃致錕醫師在今年獲邀於國際減重外科俱樂部IBC所舉辦的網路會議分享台灣防疫成功的關鍵與成果。(圖/博田國際醫院提供)

【國際肥胖治療新趨勢 「腸道荷爾蒙」是減重關鍵】

許多人之所以在減重課題上遇到難關，其實大部分肇因於過去對於肥胖治療觀念的誤解，黃致錕醫師解釋：「過去減重治療大多著重於大腦慾望的抑制，但其實只著重在控制大腦的慾望，並沒有辦法達到長期且顯著的減重效果。」透過外科手術例如胃繞道、縮胃繞腸、胃縮小等手術方式不止物理性地改變胃腸道結構，同時，腸胃道荷爾蒙司管的飢餓飽足慾望也會跟著改變，因此得到長期有效的減重效果。而所有的研究結果也顯示透過外科手術減重的患者，復胖率也比單靠飲食控制、運動習慣養成的患者來說要低得多。

昔日秀場天后陳今珮，在2008年接受黃致錕醫師執刀的「胃繞道手術」成功甩肉51公斤，並因此遠離高血糖問題，至今身心靈都相當健康。(圖/博田國際醫院提供)

【免開刀！胃內打肉毒 輕度肥胖患者可考慮】

不過並非所有有減重需求的人，都是肥胖重症患者。現今社會，許多人對於外貌、身形更加重視，追求的可能僅是體重計上幾公斤的減少，然而，在忙碌工作中，難免無法進行嚴格的飲食控制及規律的運動，壓力大時，更無法管好自己的嘴。博田國際醫院國際代謝形體中心院長黃致錕醫師表示：「透過內科的新式治療方式，例如”胃鏡減重治療”或是腸道賀爾蒙調控治療，都可達到飢餓感下降、飽足感上升的效果。」但此種新式內科療程並非所有人都適合，因此，黃致錕醫師仍建議患者與專業醫師進行充分討論溝通，並選擇最適合自己的治療方式，才能達到健康、減重雙贏效果。

現今代謝減重療程可依照病患身體條件，提供客製化的醫療服務，達到有效、安全的減重效果。(圖/博田國際醫院提供)

【高雄博田國際代謝形體中心 一站式服務受患者青睞】

今年下半年甫開幕的高雄博田國際醫院，擁有國際級的醫療設備、環境及黃金醫師陣容，在黃致錕醫師的帶領下，於10樓成立了國際代謝形體醫學中心，希望藉由一站式的代謝減重醫療服務，讓來院的患者從營養諮詢、內科治療、代謝與減重外科手術，甚至到術後形體雕塑的整形外科治療，都能在博田國際醫院獲得良好的醫療服務，並期望繼續透過醫療軟實力，讓台灣醫療在世界發光。

博田國際醫院國際代謝形體醫學中心從外科、內科到整形外科打造堅強的減重醫療醫師團隊。(圖/博田國際醫院提供)

博田國際醫院

電話：(07)556-2217

地址：81357 高雄市左營區博愛二路100號

(中時新聞網)