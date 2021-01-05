想為家裡裝點氣氛，不少人都會選擇使用花束來點綴！不過因為需要定期更換花材，或有時因為花香容易招來蚊蟲的小小缺點，可能也讓不少人望之卻步。如果你是樂高（LEGO）迷，最新推出的10280花束盒組，不僅風格近似建築（Architechture）仿真度相當高，還可以為你替家裡帶來栩栩如生的佈置。

這款樂高花束盒組，包含許多顏色讓人驚豔的美麗花朵，且令人難以想將的是，全都以樂高零件精美組成。可調整的花莖能輕鬆因應需求重新配置，放進任何花瓶。你能用這款讓人集中精神拼砌的模型發揮創意，享受拼砌吸睛擺設品的樂趣。

樂高花束（10280）拼砌組合帶來色彩繽紛、造型有趣的鮮明擺設，靈感來自真實花卉，如玫瑰、金魚草、罌粟、紫菀、雛菊與青草。拼砌過程刻意調整花瓣與葉子位置，接著再改變花莖長度。作為參考，「金魚草」含筆直花莖高逾 36 公分。

LEGO 10280花束細節：玫瑰與雛菊。（黃慧雯攝）

LEGO 10280花束細節：罌粟與紫菀。（黃慧雯攝）

LEGO 10280花束細節：金魚草。（黃慧雯攝）

此盒組是史上第一款樂高花束盒組，花朵由超過 17 種特殊樂高零件組成，具備逼真的花瓣造型與色彩，可打造出人意表的擺設，一定會讓人多看幾眼。樂高花束為樂高植物系列盒組之一。這個創新系列採用數種由植物性塑膠製成的零件，原料為可持續來源的甘蔗。既能展現創意，也能看見樂高在環保上的努力。

(科技)