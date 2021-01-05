【回憶殺】2021年才開始4天，演藝圈就傳悲報，從影64年的香港資深藝人李香琴（原名李瑞琴）4日因噎食逝世，享壽88歲，引起外界不捨。回首李香琴88年的生命，她拍過百部以上的影視作品，陪伴各個年齡層的觀眾成長；也曾衝動閃婚，離異後獨自栽培女兒成年，生命的最後，在女兒的懷抱中離去，一生相當璀璨、豐富。

李香琴16歲踏入舞台劇「錦添花」劇團，擔任第三花旦，隔年邂逅恩師陳錦棠的徒弟蕭仲坤，兩人正值年少輕狂，相戀不久便互許終身，李香琴18歲便成為蕭太太，生下愛女蕭紫筠。婚後李香琴沒有放棄演藝事業，與香港片商簽下一年十部戲的片約，加上其餘工作演出，可說是名利雙收，但婚姻卻不順遂，她與蕭仲坤時常起口角，時間久了雙方都累了，感情逐漸變淡，最終走向離婚一途。

李香琴與唯一前夫蕭仲坤曾共度一段美好時光。（圖／翻攝東網）

離婚後，李香琴坦言結婚的時候年紀太小，沒有認識太多導致婚後爭執不斷，所以她反對女兒早婚，但女兒一意孤行，17歲於英國念書時嫁給泰國華僑，婚後生下兩個兒子，所以李香琴才30幾歲就當外婆，考量自己的輩份，即便身邊的追求者不斷，仍不敢再踏入第二段婚姻，而前夫蕭仲坤後來與「七小福」大師姐李菊華再婚，生下兒子後移居加拿大，2005年因癌症病逝。

李香琴與女兒蕭紫筠。（圖／翻攝東網）

李香琴恢復單身後，積極的在螢光幕前發光發熱，時常扮演反派角色，像是奸妃、後母、情婦等，著名的電影包括《鴛鴦江遺恨》、《漢武帝夢會衛夫人》、《街市皇后》、《九九九離奇三兇手》等，70年代加入無線電視也有卓越表現，是全球最長壽綜藝節目《歡樂今宵》的台柱之一；而她也因工作結緣譚炳文，兩人合組公司，常以情侶檔的身分演出，合唱《你回來吧》更是狂飄粉紅泡泡，令外界質疑兩人是否擦出愛火。

李香琴與譚炳文默契絕佳，合作30幾年緋聞滿天翻。（圖／翻攝東網）

後來李香琴受不了閒言閒語，加上譚炳文的妻子有些吃味，便拆檔自組公司，幾年後才突破心理障礙，重新和譚炳文同框合作，她表示跟對方合作30幾年，難免會培養出好交情，但否認兩人有男女情愫，僅稱是最佳拍檔；1998年為紀念合作30年，舉行《譚炳文、李香琴繽紛友情30載》演唱會，私下也常常聚會、吃飯，直到2016年，譚炳文稱李香琴已不太認得人，這也是雙方最後一次見面。

李香琴和譚炳文是30幾年摯友，兩人先後於半年內離開人間。（圖／翻攝東網）

2020年9月，譚炳文因癌病逝，享壽86歲；想不到才隔4個月，李香琴也跟著離開人間，無疑是香港演藝圈的損失，但身為摯友的兩人，終能在天堂團聚。

(中時新聞網)