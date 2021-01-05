一對小情侶達成共識，準備在跨年夜一起「告別童貞」，一起迎接2021。女友還貼心準備保險套，讓男方又驚又喜，不過當女友從包包拿出「套套」時，卻讓一旁的男友看了直接臉綠，甚至被女友惹怒到考慮分手。

原PO在Dcard上以「女友對套套的認知有誤」表示，和女友交往四個月，彼此都還未嘗禁果，不過都對性行為持開放態度。就在跨年當天下午，兩人達成共識，打算在2020-2021跨年夜一起「告別童貞」。

正當原PO開心準備去超商購買保險套時，女友卻嬌羞地說「已經有準備了⋯⋯」直讓原PO對女友的貼心舉動又驚又喜。不過，原PO看到女友拿出貼心準備的「套套」時，卻當場傻眼，原來，女友準備的並不是做愛用的保險套，反而是買成測量耳溫的「衛生套」。原PO當場質問對方「妳認真？」女友還回說「蛤？這個不就是套套嗎？」

原來，女友準備的並不是做愛用的保險套，而是買成測量耳溫的「衛生套」，原PO當場質問對方「妳認真？」(摘自Dcard)

後來原PO表示，新的一年直到發文前，都還沒跟女友合好，最後跨年夜兩人也沒有發生性行為，因為現場並沒有套套，他補充，「現場有套套，只是不是用來套雞雞的」。

該貼文也在論壇引起熱議，吸引8千多人按讚，網友驚呆表示 「你女友有事先知道你的size嗎？」、「如果不是創作，這根本不是認知有誤了吧！是性教育要重學了」、「原po女友是想避免耳朵懷孕吧」、「她如果不是在開玩笑我應該會分手」、「以為是真的套套>蠢到可以分手了；開玩笑的話>也是難笑到可以分手了」。但也有網友認為只是篇純創作文，「這故事想多久啊？哦對了，你女友也入鏡了不是？」

(中時新聞網)