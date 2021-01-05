8日一整天至9日清晨是這波寒流最強的時候。此為8日天氣預測圖。（圖擷自氣象局）

下波寒流周四(7日)襲台，其實不只一波，另一波也會接力而來！氣象達人彭啟明表示，有一波西伯利亞冷高壓南下，這波會滯留較久時間，且台灣水氣顯著偏多，將於周四、五出現10度以下低溫，而在周、六日稍回溫後，接下來下周一、二又開始降溫，未來7到10天有兩波冷空氣報到，低溫且偏濕冷，與跨年寒流的乾冷型態不同，連續兩周偏冷天氣，提醒民眾特別注意寒害。

氣象局表示，周三東北季風影響，北台灣氣溫持續下降，高溫剩下16、17度；周四寒流南下，北台灣明顯轉冷、氣溫一路下降，預計晚上就有機會降到10度左右，而中南部白天將明顯轉涼，高溫剩下16到20度，晚上之後也將轉冷，周五一整天至周六清晨是這波寒流最強的時候，台南以北及東北部低溫僅7至10度，其他地方也只有11、12度。

氣象局特別提醒，周五北台灣整天的氣溫都在10度以下，低溫持續時間長，務必做好保暖的工作；下周日、下周一寒流減弱，氣溫稍微回升。12日至14日另一波冷空氣影響，各地天氣仍偏冷；北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

彭啟明分析，元旦過後整個西伯利亞的冷高壓沒有到達台灣，冷空氣稍偏折了一下，但從周四開始極地來的冷空氣建構非常完整，直衝到台灣南端，多數地區溫度會到10度以下，台北空曠地區更拉到4-5度，都會地區約7-8度左右，大致從周一開始水氣偏多些，北部天氣陰沈，中南部屬於穩定型的天氣。

彭啟明指出，未來有些水氣持續盤踞，桃園新竹以北到北海岸，到沿海宜蘭或到東部花蓮都是陰沈的天氣，但是越往南就相對睛朗許多。在溫度方面，從跨年元旦開始，台灣就直接進入冬天了。其實11、12月是偏暖的，但進入冬天後，感覺溫度差別很大，這段期間是最冷的時候，大家一定要多穿厚重衣物保暖。預估這樣的冷空氣到台灣，周四、五都是偏濕冷的環境，由於冷高壓直接往南送，水氣會特別多。

彭啟明說，未來台灣仍屬於偏東北風型的天氣，因此這幾天東北風持續有些短暫陣雨，迎風面的降雨是跑不掉的，周二、三東北風沒有太強，但到周四就會相當顯著，周二到周四風速越走越快，這時就有顯著的降溫，預計周四、五水氣往南送，中層的大氣一公里到三公里非常潮濕又非常冷，這樣的冷空氣報到，中部山區就有機會降雪，北部的陽明山或太平山也可能降雪。

溫度變化的部份，這2天回溫，周一稍降些，周二再降一點點，冷空氣慢慢往南衝，周二、三中國南方仍偏暖，但周四冷空氣往南衝，溫度就直線下滑，預計這波冷空氣不會亞於上一波，須特別注意周四、五，甚至延伸至周六，溫度會顯著下滑。

彭啟明強調，2周內會遇到2波很強的冷空氣，都是寒流等級。目前氣象局預測台北9度，但我們認為有下探7-8度的幅度，真會讓人感覺很冷。南部溫度約到12度左右，中部空曠地區恐到10度或10度以下，南部則在12度或12度以下。

(中時新聞網)