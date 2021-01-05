莫德納估2021至少產6億劑疫苗 多出1億劑 07:472021/01/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 莫德納生物技術公司今天表示，隨著美國不斷推出該公司生產的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗，2021年公司內的疫苗產量至少會達到6億劑，較原本預估多出1億劑。 莫德納（Moderna）正努力增資和聘雇人手，以期在今年運交至多10億劑疫苗。 莫德納表示，該公司目前已對美國政府供應了1800萬劑疫苗，合約供應總量是2億劑。另也與加拿大政府簽約，將供應4000萬劑疫苗。（譯者：張佑之）1100105 陸元旦票房創紀錄 衝破6億人幣 新冠變種病毒、旅遊禁令威脅石油需求 OPEC＋可望續減產 但油價難大漲 (中央社) #疫苗 #公司 #莫德納 #美國 #政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯率期貨趨勢專欄－美元阻力重 非美貨幣看俏 04:102021/01/05 證券．權證 英國開打牛津疫苗 歐股大漲 04:102021/01/05 全球財經 外資可望持續回補 利多簇擁 台股後市看俏 04:102021/01/05 投資理財 美疫苗接種進度 嚴重落後 04:102021/01/05 全球財經 星國 今年經濟將加速復甦 04:102021/01/05 全球財經 分紅有望 勞動基金去年估賺4千億 04:102021/01/05 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－布局富時100期 迎經濟復甦 04:102021/01/05 證券．權證 疫情險 東京擬9日進入緊急狀態 04:102021/01/05 生活新聞 台胞接種陸疫苗 廈門開放登記 04:102021/01/05 生活新聞 風險情緒正向 信用、新興債動能穩健 04:102021/01/05 投資理財 孫德榮嘆GINO忠心沒被看見 04:102021/01/05 娛樂新聞 國際熱門新聞 川普拚死要票恐再被彈劾？民主黨火大預告祭最高手段 - 國際 豪放露點人妻緊身T「解放下半身」 露內褲上健身房 - 國際 變種病毒疫情嚴峻！英相強生宣布英格蘭第3度封城至2月中 - 國際 充氣耶誕變裝服疑惹禍 加州急診室43人確診一死 - 國際 - 中央社 美對北京將採「再承認」政策？ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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