莫德納生物技術公司今天表示，隨著美國不斷推出該公司生產的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗，2021年公司內的疫苗產量至少會達到6億劑，較原本預估多出1億劑。

莫德納（Moderna）正努力增資和聘雇人手，以期在今年運交至多10億劑疫苗。

莫德納表示，該公司目前已對美國政府供應了1800萬劑疫苗，合約供應總量是2億劑。另也與加拿大政府簽約，將供應4000萬劑疫苗。（譯者：張佑之）1100105

(中央社)