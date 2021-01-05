英國疫情嚴重，首相強生宣布英格蘭地區從午夜起再度進入封城。（達志影像／shutterstock提供）

英國在去年12月爆出變種病毒毒株以來，確診數連日飆升！英國首相強生（Boris Johnson）4日宣布「全國封城」至2月中。以對抗正在激升的確診病例與變種病毒蔓延，這也是新冠疫情以來，英格蘭第3度封城。

新冠肺炎重創全球，英國在去年12月爆出變種病毒毒株以來，確診數連日飆升。英國在野黨稍早此呼籲當局，應在24小時內進行封城以遏制疫情。！英國首相強生（Boris Johnson）4日深夜透過電視談話，宣布「全國封城」。

遏制變種病毒蔓延，強生宣布英格蘭地區進入封城，民眾必須待在家中，除非必要原因，否則不可外出，無法在家工作的人可以外出工作，小學與中學從明天起將採取遠距教學。不過，職業運動競賽將不受此次的封城令影響。

強生表示，英國目前獲得接種的人數比起全歐洲加總還要多！據統計，英國今天新增407人於確診感染28天內不治，累計染疫病故攀升至7萬5431人。確診人數則新增5萬8784人，累計確診人數271萬3563人。

這也是去年3月、11月以來，英格蘭地區的第3度封城。強生此次宣布的封城，適用於英格蘭地區。蘇格蘭4日稍早已經宣布，從午夜開始「全境封鎖」，學校延後到2月開學。

(中時新聞網)