近來爆發許多名人猝逝的震驚事件，例如高以翔、黃鴻升，以及近日不幸辭世的王應傑之子王怡中，背後的元凶正是心血管疾病，尤其最近連日低溫風險更大，醫師私下透露，某醫院急診室光是一天就高達5人因心肌梗塞猝死。

年僅三十六歲的藝人黃鴻升，因心臟主動脈剝離而逝世，讓人格外感受到心臟疾病的嚴重性。（圖／林勝發攝）

國泰醫院心血管中心一般心臟科主治醫師蘇彥伯說，「研究顯示，每年的10月到隔年1月，爆發心臟病的比例會增加將近3成，其中最重要的原因就是氣溫變化。」例如近日就曾在24小時內氣溫驟降15度，不禁讓專家直呼考驗人體健康。

「在冷颼颼的冬夜中，最可怕的時間是清晨4點左右！」蘇彥伯說，這些日子有不少患者因心肌梗塞緊急送急診，共同點都在清晨4點左右發作，關鍵就在於交感神經突然亢奮，造成心臟過大的負擔。

心臟科醫師蘇彥伯表示，天氣變冷時，心臟病發作的機率也會大幅增加，每年10月到隔年1月，患者人數會增加3成。（圖／醫師蘇彥伯提供）

蘇彥伯說，清晨4點左右剛好是容易清醒的時機點，此時人體由較為放鬆的副交感神經轉變成興奮的交感神經主導，會造成血管收縮、心跳加快，心臟負擔就會突然大幅增加，萬一下床吹到冷風，心臟病恐怕瞬間便引爆。

「這真的不是危言聳聽！」中醫大新竹附醫內科部部長暨心臟血管科主任林圀宏說，曾有一名派出所副局長值班時，半夜3~4點電話突然響起，副局長驚醒之後離開被窩去接電話，竟突然感到胸背劇烈疼痛，就醫才發現是心臟主動脈剝離。

日前寒流來襲，有急診室一晚就接到5位因心臟病猝死的病患。（圖／報系資料庫）

林圀宏說，情緒緊張、離開被窩幾秒鐘，竟然就引發心臟疾病。「因為睡覺時身體缺乏水份，血液會較為濃稠，再加上身體沒有活動，本來就容易造成血栓，萬一又突然起身、溫度變化過大，心臟就容易出狀況。」

因此夜晚是心臟病的好發時段，林圀宏說大約8成案例都是在這時候發作，建議半夜若要離開被窩，要放慢動作，最好先坐在床邊一會兒、添加衣物保暖後再下床，也不宜使用暖氣讓臥室的溫度過高，以免血液更加濃稠增加風險。

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(中時新聞網)