國光客運副董事長王應傑的兒子王怡中去年12/17於運動時突然心肌梗塞，25日仍因心臟衰竭死亡，享年39歲，由於王怡中平時有運動習慣，再加上家族無心臟病史，因此讓親友們格外震驚不捨，王應傑受訪時曾感嘆：「只能說遇到了！」王家友人也直呼，不知「明天」與「意外」哪個會先報到？
心臟負責人體的血液循環，每分每秒都在運作，如果已經有相關危險因子如肥胖、三高疾病等，一有閃失就容易導致心臟「當機」因而導致猝死，例如劇烈運動就可能瞬間導致心肌缺氧導致猝死。「很多人自認平時都有運動習慣，所以不可能突發心臟病，這是錯誤的觀念。」中醫大新竹附醫內科部部長暨心臟血管科主任林圀宏說，門診有太多運動健將在如常運動時突發心臟病的例子，主要分成兩個原因。
第一是超過負荷。「雖然平時有運動習慣，但可能本來就已經超過體能負荷，所以某一次身體狀況不佳時，就可能引發心臟病風險。」其次是心臟有狀況而不自知，林圀宏說許多運動健將從沒想過自己健康有異狀，直到心臟病發作才知道心臟血管堵了2~3條。
「這些人平時運動、沒有三高或家族史，怎麼也想不到自己有心臟病。」林圀宏建議可在健檢時增加運動心電圖或斷層掃描，才能揪出潛在的心臟危險因子，先確定生理機能一切正常之後，再循序漸進增加運動強度，而且只要身體感到不適，就要休息，千萬不要逞強運動。
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(中時新聞網)
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