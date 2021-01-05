近年很受歡迎的重量訓練，中醫大新竹附醫內科部部長暨心臟血管科主任林圀宏提醒，並非所有人都適合，尤其若有心血管危險因子，最好要加以避免。「因為用力也會增加心臟負擔，或可能導致血管瘤破裂而猝死。」

內科醫師林圀宏提醒，若有相關心血管疾病風險，要特別小心任何「用力」的時刻，因此要避免便祕的問題。（圖／醫師林圀宏提供）

國泰醫院心血管中心一般心臟科主治醫師蘇彥伯補充，就算是一般人也同樣有風險，例如心肌較為肥厚，瞬間用力就可能導致休克，或是有心律不整但不自知，也可能因此被誘發，例如常見的「馬上風」就是這樣的狀況。

如果已經心臟病發作，更要避免任何「用力」時刻。林圀宏透露，自己曾在加護病房看過不少因便秘再次發作心臟病的患者，「所以我一定會開軟便劑給心臟病患，減少發生機率。」

另外，假日症候群也是常見的心臟病發時刻。「國外研究發現，每當節日過後的上班日，總會有較多心臟病患求診，因此命名為『假日症候群』。」林圀宏說，主要是因為狂歡時容易飲酒過度，會直接影響心臟運作，再加上可能熬夜，身體過度疲累也容易導致病發。

至於冬天最熱門的泡湯，長時間泡在高溫的水中，如果不多補充水分，會使血液濃稠增加血栓風險，若是冷熱水池交替泡湯，更可能直接引發心律不整、心肌梗塞，建議三高疾病患者都要避免。

還有許多人喜歡泡湯同時進行水療，強力水柱噴灑在身體上當作按摩，林圀宏提醒若衝擊到頸動脈可能會造成血管剝離、或是瞬間造成心跳變慢導致昏迷，所以一定要避開脖子這個部位。

許多人冬天時熱愛泡湯，但要避免交替浸泡冷熱水池，同時應多補充水分，以免血液過於濃稠，增加心臟病風險。（圖／本刊資料庫）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)