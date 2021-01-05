民進黨明星立委林俊憲的台南服務處助理林君威，透過網路遊戲結識年輕正妹小兔（化名），兩人陷入熱戀後，小兔幾乎每個周末假日，都特地從台東跑到台南煲愛，不久發現對方竟與前女友同居；自嘲被愛沖昏頭的小兔選擇原諒之後，林君威還以「前女友想要成全我們」為由開口借錢。小兔月前一提出分手，不但被賴帳，還有不明人士揚言「散布裸照」，她嚇得趕緊報案，並多次聯繫林俊憲，希望委員能主持正義，但林俊憲總回覆：「我再想想。」讓小兔痛批根本是包庇。

本刊調查，只要林俊憲現身台南，林君威幾乎都隨侍在旁，然而，就在主子處於前線吃緊時，林君威卻後方緊吃，大享齊人之福陷入桃花劫。家住台東的小兔說，去年（2020年）4月間，她在網路遊戲《大老闆》認識林君威，雙方聊了幾次後相約見面。碰頭當天，小兔開車遠赴台南，兩人愈談愈投機，不久便陷入熱戀，後來幾乎每個周末假日，小兔就上演「百里追愛」的戲碼。

只是，多次小兔一到台南呼喚情郎時，林君威老說自己周末更忙，實在無法見面。「我當時只要問起他（林君威）的職業，他總是含糊地說自己是服務業。後來我一再追問，他才傳給我一張陪同林俊憲跑攤的照片，表示自己是林俊憲的助理。」

2人間往半年期間，小兔總覺得自己的付出多過林君威，不僅約會費用皆由女方支付，林君威還常稱自己沒錢，連涉及刑案的易科罰金、前女友搬家都要向小兔借錢，好心的小兔前後分別借了5萬、4萬，卻意外得知林君威竟想與前女友復合，讓她驚覺受騙、心碎至極，決心與林君威分手。

小兔為了發洩情緒，將這段宛如狗血連續劇的感情寫在臉書，卻遭人留下「身材不好大家別傷了眼睛」等字句，也有朋友告訴她，林君威正打算散佈小兔的不雅照，讓她嚇到幾乎天天失眠，「聽說對方（留言者）在外揚言要散布我的裸照，但我和他（林君威）交往期間，並未拍過性愛影片或照片，真的懷疑自己是不是遭到偷拍了？」小兔懷疑就是林君威使用假帳號進行「裸照恐嚇」。

化名小兔的23歲正妹聲淚俱下，控訴立委林俊憲助理林君威不滿被分手，揚言散布裸照，讓她心生畏懼。（圖／趙世勳攝）

為了討回公道，讓生活回歸正常，小兔找上林俊憲主持正義，「我打過電話、傳過訊息，也曾經當面拜託，但總是得到一樣的答案『我（林俊憲）再想想該怎麼跟他（林君威）說』，就連我的朋友私訊林俊憲臉書粉絲專頁，委員（林俊憲）也只回應『牽涉到金錢要冷靜處理，我不會偏頗』。」

「委員（林俊憲）可能不知道，如果一個女生的裸照被散布，會是多大的恥辱！況且如果我真的有裸照，一定是被偷拍的，但委員答覆都是一樣，不是擺明在搪塞我嗎？如果一個國會議員可以如此縱容下屬，還有什麼資格問政？」小兔為了捍衛清白，月前已報警提告。

面對這起桃色風暴，林君威澄清自己不是林俊憲的助理，只是在選舉期間擔任義務志工，並表示自己的付出沒有比小兔少，也否認揚言要散布對方的裸照，已準備提告反擊。

此外，林君威認為小兔有劈腿，所以要先把「這件事情」處理好再還錢。至於自己與小兔交往期間仍與前女友同居一事，林君威則說，「在一起久了會有感情，所以還是有聯絡。」並未正面回答是否還住在一起。

林俊憲則回應，「我們有多次告誡林君威私事要妥善處理，感情的事我們也不好介入。」不過，林俊憲說林君威在去年（2020年）12月已辭去「助理」一職，明顯和林君威的認知不同，林君威的說法是否為了不連累主子，有待釐清。

小兔控訴，遭林君威恐嚇後立即向立委林俊憲求助，但林卻已讀不回，小兔朋友私訊林俊憲粉絲團，林也以「私人糾紛」回覆。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)