23歲的正妹小兔（化名）去年在手機遊戲中認識立委林俊憲貼身助理林君威，2人交往半年期間，林君威總不斷吹噓，他跟著林俊憲認識很多有力人士，營造自己海派形象，結果小兔不但掏心掏肺、還大手筆為林君威支付各種費用甚至還將自己努力賺來的錢借給林君威，孰料林君威卻和前女友藕斷絲連，小兔驚覺自己遭利用立刻分手。

小兔表示，林君威在現實生活中時常喊沒錢，但遊戲中卻出手豪氣，兩者差距甚遠，就連小兔從台東開車到台南會情郎，下榻的飯店也要女方支付，林君威不以為意，還經常向小兔拍胸脯保證「跟著林俊憲委員認識很多有力人士，需要幫忙一定要說。」

小兔透露，林君威起初不願意透漏自己的職業，直到有天他「自爆」是立委助理後，相當驕傲的吹捧自己認識許多地方有力人士，「他（林君威）告訴我只要遇到什麼麻煩，都可以找他。」小兔如今認為，林君威當時根本就是利用立委助理的頭銜，猛替自己鍍金，營造極為穩重的暖男形象，成功讓她愈陷愈深無法自拔。

拍攝「開箱國會」搶當網紅的立委林俊憲，日前拍攝台南美食，助理林君威也坐在一旁陪吃。（圖／翻攝畫面）

比「隱藏職業」更詭異的是，小倆口每次好不容易在台南約會時，一定都是在小兔下榻的飯店，林君威始終不願帶小兔返回住處，「後來我乾脆在台南租了間小套房，當作約會時的住處；他（林君威）當時似乎無意負擔一點住宿費，出去玩也未曾主動掏錢，與先前玩遊戲豪氣買點數的樣子相距甚遠。」小兔不滿地說。

面對這起桃色風暴，林君威澄清自己不是林俊憲的助理，只是在選舉期間擔任義務志工，並表示自己的付出沒有比小兔少，也否認揚言要散布對方的裸照，已準備提告反擊。

此外，林君威認為小兔有劈腿，所以要先把「這件事情」處理好再還錢。至於自己與小兔交往期間仍與前女友同居一事，林君威則說，「在一起久了會有感情，所以還是有聯絡。」並未正面回答是否還住在一起。

林俊憲則回應，「我們有多次告誡林君威私事要妥善處理，感情的事我們也不好介入。」不過，林俊憲說林君威在去年（2020年）12月已辭去「助理」一職，明顯和林君威的認知不同，林君威的說法是否為了不連累主子，有待釐清。

林君威以擔任立委林俊憲助理為傲，在外不斷宣稱自己資源豐富、與地方關係良好，可以處理各種麻煩事。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)