民進黨立委林俊憲貼身助理林君威遭前女友小兔（化名）指控騙財騙色，2人交往期間，林君威瞞騙小兔自己還與前女友同居，自己涉入一起詐欺案因需要繳納罰金，因為自己身上沒有錢，還向小兔借了5萬元至今未還，不久後，林君威表示前女友要搬離林家，急需用錢，又向小兔借了4萬元。最後，小兔輾轉得知林君威打算與前女友復合，氣得立即分手，但林君威不滿被分手，到處反咬小兔劈腿，還不認替前女友借的4萬元，讓小兔欲哭無淚。

小兔表示，「去年（2020年）6月22日，他（林君威）突然開口向我借5萬元，說自己2017年間涉入一起詐欺案，必須繳納18萬元的罰金，如果再不繳清，就會被抓去關。」小兔說自己一時心軟，就匯錢到林君威的個人帳戶，「我們雖然沒有簽下任何借據，但他（林君威）承諾日後一定會還錢。」

3個月後，林君威搬出前女友又向小兔借4萬元，「他（林君威）說他的前女友想要成全我們，決定搬出去住，然而他實在沒錢資助，只能向我求救。我實在不忍心一個女孩子在外沒錢，又拿出4萬元。」這一次，小兔要求簽借據，卻遭林君威砲轟一頓，「他（林君威）認為我不給他面子，強調他以人格擔保，前女友會還錢，最後證實根本就是在胡扯。」

分手後，小兔向林君威欲討回交往期間的借貸，卻遭對方威脅（紅框處）。（圖／讀者提供）

面對這起桃色風暴，林君威澄清自己不是林俊憲的助理，只是在選舉期間擔任義務志工，並表示自己的付出沒有比小兔少，也否認揚言要散布對方的裸照，已準備提告反擊。

此外，林君威認為小兔有劈腿，所以要先把「這件事情」處理好再還錢。至於自己與小兔交往期間仍與前女友同居一事，林君威則說，「在一起久了會有感情，所以還是有聯絡。」並未正面回答是否還住在一起。

林俊憲則回應，「我們有多次告誡林君威私事要妥善處理，感情的事我們也不好介入。」不過，林俊憲說林君威在去年（2020年）12月已辭去「助理」一職，明顯和林君威的認知不同，林君威的說法是否為了不連累主子，有待釐清。

兩人交往時，小兔甚至還會借錢給林君威的「前女友」，這筆錢現在也討不回來。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)