民進黨立委林俊憲貼身助理林君威遭前女友小兔（化名）指控賴帳不還、甚至在交往期間還與前女友同居，之後又意圖與前女友復合，讓小兔無法接受提出分手，豈料，林君威不滿被分手，在外栽贓小兔劈腿；小兔還指出，林君威疑似還揚言要散播她的裸照，甚至仗著自己「立委助理身分」，大嗆自己沒在怕，要找小弟要去堵小兔，讓她相當恐懼。

「我後來無意間從他（林君威）的小孩口中得知，他早就打算與前女友復合，才驚覺自己被利用。」小兔決定斷捨離後，去年（2020年）11月底向林君威提出分手，同時開始追債，孰料，林君威只承認自己借的5萬元，卻完全否認曾經代替前女友借4萬元，「他（林君威）還造謠說我劈腿，更揚言要找黑道教訓我，強調他在立委辦公室工作，沒有他怕的事！」

小兔為了發洩情緒，將這段宛如狗血連續劇的感情寫在臉書，卻遭人留下「身材不好大家別傷了眼睛」等字句，也有朋友告訴她，林君威正打算散佈小兔的不雅照，讓她嚇到幾乎天天失眠，「聽說對方（留言者）在外揚言要散布我的裸照，但我和他（林君威）交往期間，並未拍過性愛影片或照片，真的懷疑自己是不是遭到偷拍？」小兔懷疑就是林君威使用假帳號進行「恐嚇」。

面對這起桃色風暴，林君威澄清自己不是林俊憲的助理，只是在選舉期間擔任義務志工，並表示自己的付出沒有比小兔少，也否認揚言要散布對方的裸照，已準備提告反擊。

此外，林君威認為小兔有劈腿，所以要先把「這件事情」處理好再還錢。至於自己與小兔交往期間仍與前女友同居一事，林君威則說，「在一起久了會有感情，所以還是有聯絡。」並未正面回答是否還住在一起。

林俊憲則回應，「我們有多次告誡林君威私事要妥善處理，感情的事我們也不好介入。」不過，林俊憲說林君威在去年（2020年）12月已辭去「助理」一職，明顯和林君威的認知不同，林君威的說法是否為了不連累主子，有待釐清。

分手後，小兔向林君威欲討回交往期間的借貸，卻遭對方威脅（紅框處）。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)