天冷正是泡溫泉的好時機，北市衛生局根據《台北市營業衛生管理自治條例》列管溫泉業共計53家，去年1月至11月，總共抽查340家次，溫泉水樣抽驗共計548件，不合格17件、不合格率為3.1％；其中，北投磺田小吃店（七窟溫泉）、北投皇家季節酒店2家業者複查總菌落數、大腸桿菌仍然超標，分別挨罰5000元。
北市衛生局每年10月至隔年2月，每月針對溫泉水質抽驗，而3至9月的泡湯淡季，則是每3個月抽驗1次，同步檢驗包含總菌落數和大腸桿菌群，其中，北投磺田小吃店（七窟溫泉）和北投皇家季節酒店複檢不合格，各開罰5000元。
北市衛生局疾管科長余燦華表示，如果菌數過多，泡溫泉時吃到一些異常的菌種，也可能會有拉肚子或其他症狀，影響民眾健康。
北投皇家季節酒店業者表示，複檢後已符合衛生局的標準，已改善溫泉水質；七窟溫泉則未接電話。
余燦華提醒，民眾進入浴池前，要將身體徹底洗乾淨，若患有高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病與血友病患、皮膚敏感度差，就不適合入浴，泡湯時間以不超過10至15分鐘為原則，並注意補充水分。
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(中時新聞網)
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