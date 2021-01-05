花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，台股龐大的資金動能將持續助陣指數表現，新年伊始喊出台股14,900點預期，一日達陣；里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝鎖定5G、雲端、人工智慧（AI）與電動車趨勢，攜手成功打響外資歸隊第一炮，外資共點名18檔布局首選，最是吸睛。

台灣GDP有高達六成比重來自出口貢獻，過去一段時間以來，台股企業匯損的討論度居高不下，然徐振志說明，新台幣升值的新常態對台股實非壞事，過去十年內大部分時間，每當新台幣升值，外資更傾向匯入台灣，當熱錢進場，台幣升值更猛，台股通常也隨之向上。觀察外資4日大買台股233億元，新台幣兌美元匯率再度升破28.5元、收28.424元，呼應花旗環球論點。

放眼科技產業投資題材，花旗環球鎖定5G智慧機放量與蘋果iPhone出貨增長，其中，5G智慧機整體出貨量將從2020年的2.6億支，躍升為4.7億支，成長性高，且5G智慧機需要更多的半導體元件，半導體需求於2021年也會持續攀高。

里昂證券同樣看好科技類股長線發展，但提醒短線漲多之際，絕不能忽略評價高漲風險，有鑑於此，建議旗下客戶布局建議鎖定大型股、產業領頭羊、受惠IT支出回溫，以及享有5G、人工智慧（AI）加速發展商機的企業。

花旗環球精選的11檔台股雄兵，包括：台積電、聯發科、日月光投控、祥碩、鴻海、緯穎、致茂、欣興、景碩、中租-KY與晶碩。里昂證券點名看好的是聯發科、台積電、鴻海、欣興、環球晶、信驊、創意，前四檔與花旗環球有志一同。大和資本證券看好2021年投資優選，則是聯發科、鴻海、穩懋、全新、智邦與上銀。

(工商 )