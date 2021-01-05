籃網主將杜蘭特(Kevin Durant)因為身邊有人感染新冠肺炎，根據美媒《The Athletic》5日報導，為了進行防疫追蹤，杜蘭特將受到7天隔離，錯過接下來的4場比賽！籃網開季先盛後衰，目前3勝4敗。

杜蘭特在去年3月已經感染過新冠肺炎，他以非常快的速度康復，ESPN報導他最近接受檢測都是陰性，並且身上還有抗體。隊友丁維迪(Spencer Dinwiddie)、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)去年也染病，現在丁維迪因膝傷開刀本季報銷，籃網未來7場的戰力堪憂。

阿基里斯腱受傷回歸的杜蘭特是陣中少數表現穩定的人，他輪休過1場，其餘6場累積28.2分、7籃板、4.8助攻，投籃命中率51%、三分球命中率46%，防守方面也相當優秀，令人訝異的是他可能還沒完全回復最佳狀態，就有如此高效的戰力。

籃網還有另一位主將厄文(Kyrie Irving)，他雖然厲害但手感不像杜蘭特那樣穩定。他們接下來將面對爵士、七六人、灰熊、雷霆，預計杜蘭特可以在12日回歸對戰金塊。這期間籃網可能尋求利佛特(Caris LeVert)代替，利佛特開季7戰場均13.1分、4.3籃板、5.6助攻，但是投籃命中率低至37%。

(中時新聞網)