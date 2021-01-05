【1】蘇震清賀年看板 攪動屏東百里侯之爭

涉弊案遭羈押的民進黨立委蘇震清，近來在屏東各重要路口陸續出現新年祝賀看板，政壇人士解讀，蘇似乎宣告「2022縣長選舉還未放棄」，擾動地方政壇一池春水；而國民黨因長期缺乏栽培年輕世代接棒，想打贏這場百里侯選戰，還在期待黑馬出現。

【2】漁船失聯6天 10人生死未卜

蘇澳籍漁船「永裕興18號」上周12月30日在太平洋中途島東北方約527浬作業，疑因風浪太大導致通訊設備、動力受損，其他遠洋漁船前往失聯海域救援，卻因海象惡劣受阻。美國兩度派定翼機查看，僅發現漁船，未見10名船員蹤跡，生死未卜。漁業署表示，已請美方就近協助搜救。

【3】川普將親自參加華府抗議

美國喬治亞州今天將舉行關鍵參議院選舉，不但決定2名參議員席位，結果更將影響總統當選人拜登的施政。白宮特別發布川普日程，稱川普將在喬治亞州道爾頓市發表「勝利演講」。川普則透過推特表示，他將親自出席6日在首都華盛頓特區的抗議活動，那將是「歷史的一天」。美國副總統彭斯也在國會舉行認證總統大選結果前夕表示，「歡迎」共和黨參議員挑戰2020年總統大選結果。

【4】六都房屋交易25萬棟 飆7年新高

新冠疫情控制得宜，加上低利率、全球貨幣寬鬆，依六都地政單位統計，2020年合計房屋買賣移轉量25萬棟，超越去年的23.2萬棟，年增7.7％，刷新2014年以來新高紀錄，信義房屋、永慶房屋及台灣房屋皆推估，2020年全台交易量可望超過32萬棟。並有業者預期2021年全台交易量上看32至33萬棟。

【5】周華健利用五月天喊值得

「國民歌王」周華健日前歡慶60大壽，他開心宣布將於4月10日5度登上台北小巨蛋，舉辦全新巡演《少年俠客》，更將在5月8日首次站上高雄巨蛋。他為宣傳出奇招，日前在五月天演唱會的安全須知影片中現身，不但呼籲歌迷「全程戴口罩」，還預告：「不止五月天好好好想見到你，我也好好好想見到你們的父母親、阿姨舅舅們，麻煩你們回家跟長輩說，我要辦演唱會了。」

(中時新聞網)