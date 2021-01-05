謝燿荃說，起初團隊只有5個人，這1年時間，他與夥伴到處「結緣」現在「口鄉堂」已經有180名來自北中南的「信徒」（謝沅錄提供／吳建輝彰化傳真）

謝燿荃(左)1年內騎乘機車，遊走全台，特殊造型的摩托車，以及「口鄉堂」團服，總吸引民眾目光，總有無數民眾爭相合照。（謝燿荃提供／吳建輝彰化傳真）

謝燿荃號召一群熱愛騎車的朋友，創立了機車同好社，取名「口鄉堂」，發展出員林特有的車聚次文化運動。（謝沅錄提供／吳建輝彰化傳真）

謝燿荃說，追求夢想是一種勇氣，信念則是力量，會繼續熱愛自己所喜愛的東西。（謝沅錄提供／吳建輝彰化傳真）

堪稱全台最潮信仰！台灣宮廟文化盛行，信徒到廟宇拜拜，尋求心靈寄託，各自發展出不同的宗教文化，來自彰化縣員林市21歲的謝燿荃，號召一群熱愛騎車的朋友，創立了機車同好社，取名「口鄉堂」，發展出員林特有的車聚次文化運動，「堂主」謝燿荃說，因為受到順澤宮爆紅影響，因此決定做帽子，沒想到有這麼多人喜歡，至今全台已結緣180「信徒」。

因為熱愛機車，謝燿荃辛苦打工買輛二手金旺，與所有愛車人士一樣，將自己的機車打造成自己所喜愛的模樣，漸漸吸引許多志同道合的朋友，讓謝燿荃萌發想創立社團的念頭，用最具台灣味的宮廟文化當作背景，開始其不凡的「結緣人生」。

堂主謝燿荃表示，其實他沒有宮廟，只是因為機車將彼此串聯起來，他認為與台灣的宮廟文化雷同，大家同樣都在追求自己的「信仰」，利用課餘時間與同學討論過後，沒有多想放學就找了廠商印製「宮帽」，也製作了背心，這些都是花他辛苦打工來的錢。

謝燿荃說，起初團隊只有5個人，過去1年時間裡，他與夥伴到處「結緣」，現在「口鄉堂」已經有180名來自北中南的「信徒」，這1年來他騎著機車全台到處跑，除了環島之外，最遠單程單日騎到台南，1天來回，只為了與車友相聚，甚至只是吃一碗鹹粥就折返，只為享受過程。

「至少我去做了」堂主謝燿荃說，人生在不同的階段裡，都會有一些天馬行空的想法，三五好友齊聚「畫虎爛」，而他只是將其付諸實現，追求夢想是一種勇氣，信念則是力量，會持續熱愛自己所愛的東西，將彰化特有的街頭次文化，發揚光大。

(中時 )