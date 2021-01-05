高雄市前市長韓國瑜（左）、國民黨主席江啟臣（右）。（圖／高市新聞局提供）

國民黨現任黨主席江啟臣任期到8月19日，民黨預定7、8月間改選黨主席，誰會是下屆黨主席成為外界關注焦點。國民黨不分區立委李德維直言，前高雄市長韓國瑜無疑是最強棒，要討論的是韓要不要出來競選主席的問題，但只要韓他帶給國民黨是「加分比扣分多」，那麼他出來也沒什麼不好。

李德維近日接受《中評社》訪問時表示，江啟臣很努力在帶領國民黨往前衝，政治能量也慢慢在累積，但他目前最需要的是時間，讓自己變成藍營大咖，才能更站穩腳步；他強調，因為不管是韓國瑜、前總統馬英九或者是新北市前市長朱立倫等，他們都是經由時間的錘煉一步一步去擴大自己的影響力。

另外，李德維認為在主席選舉上，韓國瑜必須去思考，第一，國民黨現在的狀況；第二，跟國民黨的情感；第三，怎麼看這主席選舉，若是韓的出來是可以帶給國民黨加分比減分多，那對國民黨也沒什麼不好。

事實上，韓國瑜動向的確仍是政壇話題。國民黨立委許淑華日前在政論節目中透露，韓國瑜已經有在規劃公益性質活動，「應該過完年，很快時間他本人會跟大家報告」。但她強調，這都是些公益性質的活動，將來韓會用關心黨發展、地方公益角色出現，讓大家一起跟他互動。對於韓是否參選黨主席，許則未透露。

(中時新聞網)