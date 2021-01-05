據六都公布的移轉資料顯示，2020六都的建物買賣移轉棟數累計25萬棟，年增8%且創下近7年以來新高，反應2020房市上半年雖受疫情影響，但在央行降息與疫情控制得當狀況下，買方下半年快速回籠，也讓2020房市創下近7年最佳買氣，移轉棟數創下近7年新高。

六都12月合計移轉棟數2.6萬棟，創下房地合一上路後的單月新高，累計全年25萬棟則是六都近7年以來新高，六都全年移轉棟數表現最好的是桃園市，全年4.6萬棟年增13%，台北市則是回到3.1萬棟的水準年增12%，台中市則是4.9萬棟僅次新北市，同時年增約12%。

12月8日央行宣布新一波的選擇性信用管制措施，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，但因為不動產交易從簽約到辦理完移轉登記，大概需要一個月左右的時間，12月的移轉還是反應11月政策上路前的熱絡市況。1月移轉棟數可以反應12月的交易市況，也可看出政府打炒房對於市場買氣的影響程度，另外，1月的工作天數比起12月減少約13%，短期內的市場移轉棟數高峰應該就落在12月份。

永慶房屋業管部協理謝志傑指出，由於去年同期受到中美貿易戰以及總統大選短期干擾，使房市交易較為低迷，而今年正好適逢疫苗出世及美國總統大選底定，買方觀望氛圍減弱，房市交易量與去年同期相比，皆呈現正成長，其中以高雄市年增達40.1%增加最多，應是左營區、楠梓區以及橋頭區有部分建案交屋所致。

台商回流市場、資金豐沛，加上股市站上萬四點，讓房市呈現不同以往的熱度，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，其中「北北桃中」四都，因基礎建設健全、產經環境成熟，房市優先受到熱錢挹注，加上自住買盤持續擴張，買氣尤顯突出。從六都的買賣移轉量推算，2020年全台的房市交易量，預估將較2019年的30萬棟增加8%左右，有機會一舉衝破32萬棟大關攀上32.5萬棟水位，刷新全台近七年的買賣移轉量新高。

(時報資訊)